Wiesloch. (tt) Die Bewerbungsphase für die Oberbürgermeisterwahl am 1. Oktober hat begonnen: Am Freitag wurde die Oberbürgermeister-Stelle offiziell ausgeschrieben, seit Samstag, 0 Uhr, können sich Interessenten darauf bewerben. Bereits beim Neujahrsempfang der Stadt Wiesloch Anfang Januar hatte Oberbürgermeister Dirk Elkemann angekündigt, wieder für das Amt zu kandidieren. "Meine Kandidatur ist offiziell!", schrieb er nun mit einem Foto am Samstag um 0.07 Uhr in den Sozialen Medien und dokumentierte damit, dass er seine Bewerbungsunterlagen bereits kurz nach Beginn der Frist in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen hatte. Noch bis zum 4. September, 18 Uhr, können Bewerbungen für das Amt beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Bürgermeister Ludwig Sauer, eingereicht werden.

Wählbar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 des Grundgesetzes und Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, die vor der Zulassung der Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Die Bewerber müssen am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten. Der Bewerbung müssen zudem 50 Unterstützungsunterschriften von Wahlberechtigten auf amtlichen Formblättern beigelegt werden. "Dies gilt nicht für den Oberbürgermeister, der sich um seine Wiederwahl bewirbt", heißt es in der Ausschreibung. Daneben gehören eine Wählbarkeitsbescheinigung und eine eidesstattliche Versicherung des Bewerbers, dass kein Ausschluss von der Wählbarkeit vorliegt, dazu.

Sollte einer der Kandidaten im ersten Wahlgang am 1. Oktober keine Mehrheit bekommen, ist die Stichwahl für Sonntag, 22. Oktober, angesetzt. Die zur Wahl zugelassenen Bewerber haben die Möglichkeit, sich öffentlich vorzustellen. Die dafür vorgesehenen Veranstaltungen sind für den 18. September in der Kernstadt, am 23. September in Schatthausen und am 26. September in Baiertal geplant.