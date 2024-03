Leimen. (lesa) Nach Wochen des Wahlkampfs schlägt am kommenden Sonntag, 24. März, die Stunde der Wahrheit: Leimen wählt sein neues Stadtoberhaupt. Für den Posten des Oberbürgermeisters – oder der Oberbürgermeisterin – kandidieren Holger Karl (CDU), Claudia Felden (FDP) und John Ehret (parteilos, sitzt für die Freien Wähler im Kreistag).

Von 8 bis 18 Uhr können die Bürger in der Turmschule, der Schlossbergschule, dem Ochsenbacher Bürgerhaus und der Geschwister-Scholl-Schule ihre Stimme abgeben. Für wen? Als letzte Entscheidungshilfe vor der Wahl hat die RNZ den Kandidaten neun Fragen gestellt. Die Antworten gibt es auf dieser Seite.

1. Sie treten am 24. März bei der Wahl zum Oberbürgermeister an. Was fasziniert Sie an diesem Amt?



Claudia Felden: Mich fasziniert das Amt der Oberbürgermeisterin nur in Leimen. Weil ich weiß, ich kann unserer Stadt bieten, was sie so dringend braucht: Klare Entscheidungen, konsequentes Handeln, Menschlichkeit.



Holger Karl: Es ist eine Aufgabe, die vollen Einsatz, große Flexibilität, viel Kreativität und Einfühlungsvermögen verlangt. Die Arbeit mit Menschen macht mir unheimlich viel Spaß. Es ist der Beruf, den ich studiert habe.



John Ehret: Die Vielfalt der Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Gestalten von Möglichkeiten im Sinne für die Menschen vor Ort. Die Menschen wollen Ergebnisse sehen.

2. Warum sollten die Leimener Sie wählen?



Felden: Weil ich für Leimen brenne, weil ich meine Vision erfüllen will: Leimen, unsere Heimat, auf die wir stolz sein können. Und weil ich ohne Einarbeitung sofort loslegen kann, ohne wertvolle Zeit zu verlieren.



Karl: Wer der Richtige ist, dürfen die Leimener entscheiden. Davor habe ich großen Respekt. Mein Ansatz ist: wir suchen die besten Lösungen, indem wir auf Augenhöhe diskutieren und die Ergebnisse umsetzen.



Ehret: Ich werfe all meine ganze Lebens- und Berufserfahrung, diplomatisches Geschick, interkulturelle Kompetenz, politisches Netzwerk sowie Bürgernähe in die Waagschale.

3. Wer oder was ist Ihnen im Wahlkampf eine Stütze – auch finanziell?



Felden: Ich finanziere meinen Wahlkampf selbst. Meine Stütze, das ist zuallererst meine Familie, mein Mann und meine Kinder. Und ich habe das Glück, gute Freunde an meiner Seite zu wissen.



Karl: Meine Partnerin und meine Kinder sind Inspiration, unsere Freunde Kompass und Wegbegleiter, mein Wahlkampfteam. Finanziell stemme ich den Wahlkampf größtenteils selbst mit der ein oder anderen Spende.



Ehret: Vor allem werde ich natürlich von meiner bisherigen Erfahrung als aktueller Bürgermeister und meiner Frau Katja unterstützt. Ihre Mithilfe ist mir sehr viel wert. Ich bekomme keinerlei finanzielle Unterstützung.

4. Was tun Sie nach der Ergebnisverkündung am Sonntag als Erstes?



Felden: Meine in Mannheim lebende Mutter anrufen. Sie fiebert mit, seit sie von meiner Kandidatur weiß.



Karl: Das, was die Wählerinnen und Wähler entschieden haben, annehmen. Das ist echte Demokratie. Über ein gutes Ergebnis freue ich mich sehr, jubeln tue ich auch mal gerne.



Ehret: Ich freue mich, dass mindestens der erste Teil des Wahlkampfes vorbei ist.

5. Wenn Sie die Wahl gewinnen: Welche drei Themen packen Sie als Erstes an?



Felden: Treffpunkt Leimen, Ganztagsgrundschule St. Ilgen, der Einstieg in die Dorfsanierung Gauangelloch. Und dem Regierungspräsidium in Sachen Hochwasserschutz Beine zu machen, kriege ich auch noch unter.



Karl: Nur drei Themen? Es warten viele Aufgaben, die Verwaltung, die Ortsmitte, Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit. Mit ganz viel Einsatz mit den Bürgern und dem Stadtrat die Stadt für die Zukunft stärken.



Ehret: Ordentliches Einarbeiten in die bislang liegengebliebenen sowie laufenden Projekte, Prioritätenliste mit dem Gemeinderat erstellen und Gespräche mit Mitarbeitern führen.

6. Wie würden Sie sich selbst beschreiben?



Felden: Mein Anspruch an mich: Aufrichtig, zuverlässig, großherzig. Als Sekundärtugenden Disziplin und Fleiß; Bescheidenheit. Ob dem so ist, müssen aber andere entscheiden. Mein größtes Manko: schlecht einparken.



Karl: Als einer von hier, mit echter Verwaltungskompetenz und als einer, der Dinge offen ansprechen, anpacken und umsetzen kann. Und mit ganz viel Lust auf die Aufgabe.



Ehret: In vielen Gesprächen mit der Bürgerschaft hat man mich als bürgernah, authentisch, zielstrebig, freundlich und selbstbewusst bezeichnet. Ich denke, das trifft es ganz gut.

7. Eine gute Fee taucht neben Ihnen auf. Sie dürfen sich etwas wünschen, das Leimen noch nicht hat, aber unbedingt braucht. Was sagen Sie?



Felden: Was wir unbedingt brauchen, haben wir doch alles. Was fehlt, ist ein gesunder Wald mit dichtem Blätterdach. Trockenheit und die heißen Sommer der letzten Jahre haben leider ihre Spuren hinterlassen.



Karl: Sie könnte Leimen ein tolles lebendiges Stadtzentrum mit allem, was dazugehört zaubern. Das fände ich prima. Wenn Sie nebenbei der Stadt noch die Kitas, Schulen, Hallen sanieren würde, wäre mir das sehr sympathisch.



Ehret: Wenn wir schon in der Sprache der Märchenwelt sind, dann Bitteschön, einen Goldesel! Ein innovatives Unternehmen, was uns hohe Gewerbesteuern die nächsten Jahrzehnte sichert.

8. Was tun Sie in Ihrer Freizeit am liebsten?



Felden: Wandern, Radfahren, ins Kino gehen. Und alles am liebsten mit meiner Familie.



Karl: Tischtennis spielen, Rad fahren, Sport machen, Reisen, mit meiner Familie unterwegs sein, Entspannen auch mal gerne Kochen.



Ehret: Ich finde, wenn man den Job als Stadtoberhaupt gut ausfüllt, hat man wenig Freizeit. Mein Hobby ist mein Beruf oder umgekehrt. Ansonsten fahre ich gerne mit dem E-Bike, spiele Hobby-Fußballer, treffe mich mit Freunden und reise gerne.

9. Zum Abschluss eine etwas andere Frage: Was ist Ihr Lieblingsessen?



Felden: Salat mit Hühnerbrust, am liebsten mit einem Eis als Nachtisch.



Karl: Ich liebe die Kurpfälzer Küche. In mir steckt auch ein kleiner Italiener. Koche ich, sind Tacos das Lieblingsessen vom "Papa", das habe ich von meinem Onkel aus den USA. - "Papa" das bin ich o)



Ehret: Dampfnudeln mit Vanille – oder Weinsoße