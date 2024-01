Nußloch/Leimen. (luw) Giftköder. Dieses Wort lässt insbesondere Hundehalter aufschrecken, in den Sozialen Medien wird regelmäßig davor gewarnt und erst im Dezember starb ein Leimener Hund mutmaßlich an den Folgen ihres Verzehrs. Nun kursieren auf der Internet-Plattform Facebook wieder Warnungen vor angeblich vergifteten und gezielt ausgelegten Nahrungsmitteln, die Hunde gern verzehren. Erneut soll ein Gebiet auf Nußlocher und Leimener Gemarkung betroffen sein. Doch wie so oft bleibt es bei diesen nebulösen Warnungen im Netz: Eine Polizeisprecherin erklärte auf Anfrage der RNZ, dass den Beamten nichts dergleichen gemeldet wurde.

Das erschwert es dann auch, den Wahrheitsgehalt solcher Warnungen zu überprüfen. Im betreffenden Fall fragte die RNZ bei der Facebook-Nutzerin nach Details zur von ihr veröffentlichten Warnung. Diese berichtete daraufhin, dass sie von einem Nachbarn gewarnt worden sei, der diese Information wiederum aus anderen Facebook-Gruppen übernommen habe.

Polizeibeamte betonen in Gesprächen über solche Fälle immer wieder: Wer etwas findet, das ihm wie ein Giftköder vorkommt, sollte dies unbedingt der Polizei melden. Nur so ergeben sich Ansätze für mögliche Ermittlungen. Angesprochen auf die jüngste im Internet kursierende Warnung für Nußloch, erklärte nun Polizeisprecherin Vanessa Schlömer: "Nach Rücksprache mit den zuständigen Polizeirevieren beziehungsweise Polizeiposten gab es weder in Leimen noch in Nußloch polizeilich erfasste Fälle im Zusammenhang mit Giftködern im Jahr 2024."

Wie berichtet war kurz vor Weihnachten der Hund der Leimener Stadträtin Nathalie Müller gestorben – mutmaßlich an den Folgen des Verzehrs eines Giftköders, der im Bereich nahe der Kleingartenanlagen an der Gemarkungsgrenze zwischen Nußloch und Leimen gelegen hatte. Müller hatte diesen Fall der Polizei gemeldet, aber keine Anzeige erstattet.

Allgemein erklären die Beamten: "Als Vorgehensweise bei einem ,Verdachtsfall’ ist zunächst zu unterscheiden, ob es aktuell zu einer möglichen Vergiftung eines Tieres gekommen ist oder vorerst ,nur’ ein möglicher Giftköder entdeckt wurde." Bei einem akuten Vergiftungsverdacht steht demnach natürlich die Gesundheit des betroffenen Tiers im Vordergrund und es gilt zunächst, einen Tierarzt oder eine Tierklinik zu kontaktieren und das weitere Vorgehen abzustimmen. Und weiter heißt es: "Wird ein möglicher Giftköder frühzeitig entdeckt, rät die Polizei, zuerst ein Foto des ausgelegten Köders zu fertigen, diesen, wenn möglich, zu sichern und Kontakt mit der Polizei aufzunehmen." Außerdem wird empfohlen, den Hund an der Leine zu führen, um auffällige Beobachtungen des Tiers so schnell wie möglich festzustellen und überprüfen zu können.