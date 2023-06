Nußloch. (agdo) Auf nach Calais! "Ja, Calais, ich muss nach Calais!", ruft D’Artagnan, einer der Musketiere im Nußlocher Steinbruch. Er müsse dorthin, um einen Brief zu überbringen und ein Päckchen in Empfang zu nehmen. Es sei ein Auftrag der Königin, wichtig sowie streng geheim.

Doch die Szene gefällt Regisseur Georg Veit noch nicht so ganz. Und so wird sie nochmals – diesmal mit mehr Schwung – dargestellt. Danach zeigt sich auch Veit zufrieden. Im Steinbruch laufen derzeit die Proben der Interessengemeinschaft Volksschauspiele Nußloch (IGV) für das Stück "Die drei Musketiere", frei nach dem Roman von Alexandre Dumas.

"Wir proben momentan im Steinbruch etwa zwei bis drei Mal pro Woche jeweils um die zweieinhalb Stunden", erzählt Heiko Richter, der Vorsitzende der IGV. Premiere ist in knapp zwei Wochen: am Freitag, 30. Juni um 20 Uhr. Danach wird das Stück bis zum 22. Juli acht weitere Male aufgeführt. Es dauert also nicht mehr lange, bis die "Drei Musketiere" den Steinbruch erobern. Die Proben dort laufen schon seit Ende April, zuvor wurde im Musiksaal der Schillerschule geübt.

Aufgeregt sind die IGV-Schauspieler noch nicht. Dazu sind die Szenendurchläufe momentan sehr intensiv, und alle sind konzentriert dabei. Man freut sich schon sehr, das Publikum auf die Reise von D’Artagnan, Aramis, Porthos und Athos samt Fechtszenen mitzunehmen. Die Kampfdarstellungen sind eine Herausforderung; die Schauspieler hatten dazu einen professionellen Fechtlehrer engagiert. Verletzte habe es keine gegeben, berichtet Heiko Richter – aber man habe schon einige leichte Blessuren davongetragen, fügt er hinzu.

Nun hoffen die Musketier-Akteure, die Fechtszenen auch bei den Aufführungen ohne Verletzte über die Bühne zu bringen, sagt Richter mit einem Augenzwinkern. Regisseur Georg Veit erklärt, die Herausforderung sei, die Kombination zwischen Schauspiel und Fechtszenen in Kostümen unter einen Hut zu bringen. Veit zeigte den Schauspielern hie und da, was man noch besser machen kann als ohnehin schon gemimt. Und welcher Dialog noch besser betont werden soll, damit er auch eine entsprechende Wirkung hat. Insgesamt ist Veit mit seinen Schauspielern zufrieden. Jetzt läuft quasi nur noch der Feinschliff. Auch die Gestaltung der Requisiten befindet sich derzeit auf der Zielgeraden. Die Hoffnungen der IGV-Mitwirkenden liegen jetzt auf dem passenden Theaterwetter.

Info: "Die drei Musketiere" der IGV sind fast ausverkauft. Derzeit sind nur noch um die 100 Tickets verfügbar. Diese Karten gibt es unter https://www.igv-nussloch.de/tickets