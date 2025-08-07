Donnerstag, 07. August 2025

zurück
Plus Nußloch

Gockel gibt's beim Traditionsfest nur "To Go"

Die Veranstaltung findet dieses Jahr nur zum Mitnehmen statt. Kostensteigerungen machen den Normalbetrieb unrentabel.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 44 Sekunden
Gisela Danzer und Vereinsvorsitzender Patrick Schulz bedauern den Schritt. Foto: A. Dorn

Nußloch. (agdo) Das legendäre Nußlocher Gockelfest der Kleintierzüchter findet dieses Jahr nur "To Go" – also zum Mitnehmen" – statt. Die Feier in Präsenz fällt dagegen aus. Der Grund: Die Unkosten werden von Jahr zu Jahr größer. Inzwischen ist das Fest in seiner bisherigen Form nicht mehr rentabel.

Das erklärte Patrick Schulz, Erster Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins, der RNZ und

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.