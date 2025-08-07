Gockel gibt's beim Traditionsfest nur "To Go"
Die Veranstaltung findet dieses Jahr nur zum Mitnehmen statt. Kostensteigerungen machen den Normalbetrieb unrentabel.
Nußloch. (agdo) Das legendäre Nußlocher Gockelfest der Kleintierzüchter findet dieses Jahr nur "To Go" – also zum Mitnehmen" – statt. Die Feier in Präsenz fällt dagegen aus. Der Grund: Die Unkosten werden von Jahr zu Jahr größer. Inzwischen ist das Fest in seiner bisherigen Form nicht mehr rentabel.
Das erklärte Patrick Schulz, Erster Vorsitzender des Kleintierzuchtvereins, der RNZ und
