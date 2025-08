Von Konrad Bülow

Walldorf. Wer die vordere Hauptstraße in Walldorf vom Parkhaus am Astorgarten her betritt, findet dort dieser Tage durchaus eine einladende Atmosphäre vor. Fahrradfahrer lassen sich entspannt über den Asphalt rollen, einzeln oder in Paaren laufen Fußgänger über die Bürgersteige und die Straße, betreten oder verlassen die Geschäfte oder nehmen kurz auf den