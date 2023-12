Nußloch. (heb) Das Modeunternehmen Betty Barclay will sich am Standort Nußloch vergrößern und plant beim bestehenden Gebäudekomplex an der Max-Berk-Straße ein knapp 13.400 Quadratmeter großes Logistikzentrum. Das neue Zentrallager mit Warenausgang nimmt das Shuttle- und das Palettenlager sowie die Versandaufbereitung mit Verpackung der Ware auf. Mit einem Verbindungsgebäude wird es an die

