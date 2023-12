Edingen-Neckarhausen. (max) Gerade für ältere, weniger mobile Menschen ist das Nahversorgungsangebot in Neckarhausen mindestens ernüchternd. Das ändert sich am Donnerstag, 21. Dezember, um 14 Uhr. Dann wird der Mini-Selbstbedienungssupermarkt "Teo" eröffnet, der seit Dienstag auf dem Parkplatz des Freizeitbads aufgebaut wird.

Ursprünglich war die Eröffnung für den 15. Dezember geplant, allerdings dauert es rund zwei Wochen, bis alle Produkte in den vollautomatischen Markt eingeräumt sind. Durch die Großbaustelle an der Landstraße L597 zwischen Seckenheim und Edingen verspätete sich der Aufbau allerdings denn: Der "Teo" wurde als Ganzes mit einem Schwerlasttransport geliefert und kam nicht durch die Baustelle.

Da der Transporter dann einen Umweg nehmen musste, kam der kleine Supermarkt etwas zu spät an, berichtete Matthias Pusch, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Handelskette Tegut, dem Mutterkonzern der Kleinstmärkte. Mit weiteren Verspätungen sei nicht zu rechnen, auch das anhaltend schlechte Wetter sei kein Hindernis, so Pusch: "Da müsste jetzt schon ein Erdrutsch kommen", sagte er der RNZ.

Eingekauft werden kann dann mitten in Neckarhausen auf rund 50 Quadratmetern Ladenfläche alles, was man für den täglichen Bedarf braucht: "Es gibt alles von A bis Z, von Apfel bis Zahnbürste", so Pusch. Mit dem Angebot könnten gerade in kleinen Orten die Lücken in der Nahversorgung geschlossen werden, da die Märkte in der Regel fußläufig zu erreichen sind und ihre gut 950 Produkte das meiste abdecken, was auch mal zwischendurch gebraucht wird.

Ein Anwohner fand am Mittwochmorgen, dass sich der Markt "gut in die Umgebung einfügt". Um im "Teo" einzukaufen, benötigt man lediglich eine EC-Karte, die man für die Registrierung am Eingang und fürs Bezahlen braucht. Wie der "Teo" in Neckarhausen sieht auch beispielsweise der in Lobenfeld aus, der sich laut Pusch nur in Details unterscheiden werde.