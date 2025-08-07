Hirschberg. (zg/ans) Wenn man die Pressemitteilung der Bürgerinitiative Hirschberg gegen Flächenverbrauch als Reaktion auf die letzte Gemeinderatssitzung liest, könnte man der Meinung sein, dass sich Hirschberg seit der Erschließung des Baugebiets "Sterzwinkel" kontinuierlich abschafft.

Das schreiben die Neubaugebietsbefürworter-Fraktionen von Freien Wählern, CDU, SPD und FDP nun in