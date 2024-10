Von Christina Schäfer



Weinheim. Ihre Funktion haben die Rotlichtüberwachungsanlagen, kurz: Blitzer, an der Kreuzung Mannheimer Straße/Händelstraße (Anschaffung 1990, Modernisierung 2015) sowie B38/West­tangente (Anschaffung 2006) längst eingebüßt. Letztere hat in der Vergangenheit zudem bereits drei Mal die Bekanntschaft mit Pkw-Blech geschlossen, als Autofahrer die Anlage rammten.

Nun sind sie alle in die Jahre gekommen, der Support- und Ersatzteildienst ist längst aufgekündigt. Technisch komme man an Grenzen, machte Oberbürgermeister Manuel Just dem Gemeinderat deutlich, warum die Stadtverwaltung die vier Anlagen erneuern will. Das auch vor dem Hintergrund, dass Just beide Kreuzungen als Unfallschwerpunkte benannte. In der Vorlage hatte die Verwaltung zudem herausgestrichen, dass über den Händelknoten auch ein Schulweg verläuft.

Bei der Neuanschaffung will die Stadtverwaltung neben der Rotlicht- auch die Geschwindigkeitsüberwachung in den Anlagen einbauen. Heißt: Nicht nur wer die Kreuzung bei Rot passiert, wird belangt, sondern auch wer über die Kreuzung mit mehr als der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit brettert, darf sich auf ein Knöllchen freuen.

Das Gerät an der B38 ist schon nicht mehr in Betrieb. Allerdings gab es im Gemeinderat auch Kritik an den hohen Investitionen. Foto: Kreutzer

Die Krux an der Sache ist, dass eine solche Lösung derzeit Monopol der Firma ERA GmbH & Co. KG aus Heilbronn ist. Damit ist die Anschaffung alles andere als günstig. Das Angebot der Firma belief sich auf gerundet 508.668 Euro. Dazu werden noch 30.000 Euro für Fundamentarbeiten aufgerufen. Vorteil der Blitzer: Sie brauchen keine Induktionsschleifen mehr. Die war am Händelknoten im August 2023 beanstandet worden, und bedeutete schließlich das Aus für die Anlage. Zukünftig setzt man bei den Blitzern nämlich auf Lasertechnik.

Dass die Blitzer als Mittel der Verkehrssicherheit schon sinnvoll sind, darin waren sich große Teile des Gemeinderats einig. Einzig die FDP stellte sich quer. Schwere Unfälle habe es auf den beiden Kreuzungen länger nicht gegeben. Daher stellte sich für die Liberalen die Frage, warum man so viel Geld ausgeben wolle für eine Situation, die aus ihrer Sicht – und auch laut Verwaltung zumindest an der B38 – nicht mehr existent ist. Eine Argumentation, die im Gremium durchaus für teils scharfes Einatmen sorgte.

Für andere stellte sich derweil die Frage, ob nicht am Standort B38/West­tangente ein Kreisverkehr das bessere Mittel sei. Marc Lucht, der Leiter der Verkehrsabteilung, winkte ab. Die Prüfung sei negativ ausgefallen, "die Verkehrsströme sind zu massiv", so Lucht. Dass sich die Investition amortisieren wird, daran ließ er allerdings keinen Zweifel. Er verwies dabei auf den mobilen Blitzer "Fridolin", wie ihn die Weinheimer nennen. "Den hatten wir noch nicht bezahlt, da hatte er sich schon amortisiert", grinste Lucht. Oberbürgermeister Manuel Just war etwas zurückhaltender. Bei den vier installierten Blitzern schätzte er den Zeitraum, bis sich die Investition gelohnt hat, auf fünf bis zehn Jahre.