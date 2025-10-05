Sonntag, 05. Oktober 2025

Neckarsteinach/Schönau

An Straße aus Böschung befreit

Die Feuerwehr half dem Rettungsdienst bei einem Einsatz an Landesstraße L535.

05.10.2025 UPDATE: 05.10.2025 20:05 Uhr 30 Sekunden
Mit Hilfe einer Leiter erreichten die Retter die in Not geratene Person. Foto: FFW

Neckarsteinach/Schönau. (lew) Die Neckarsteinacher Feuerwehr ist am Samstag nach dem Einsatz auf dem Neckar zu einem weiteren außergewöhnlichen Einsatz hinzugerufen worden. Gegen 17.40 Uhr habe sich die Rettungsleitstelle gemeldet, weil der Rettungsdienst um Hilfe der Feuerwehr an der Landesstraße L535 gebeten habe, hieß es.

Im Gestrüpp neben der Straße, die zwischen Neckarsteinach und Schönau verläuft, habe sich eine in Notlage geratene Person befunden. "Wir übernahmen die Erstbetreuung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes", ist dem Bericht der Feuerwehr zu entnehmen. "Mittels Schleifkorbtrage beförderten wir die Person die angrenzende Böschung hinauf und übergaben sie an den Rettungsdienst."

Wie es zu der Notlage kam und ob es Verletzungen gab, war am Sonntag auf Nachfrage bei Feuerwehr und Polizei nicht zu erfahren. Gegen 18.30 Uhr war für die Retter der Einsatz beendet.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Nicolas Lewe
Redakteur
