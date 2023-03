Deshalb wird schon länger über das Anzapfen einer weiteren Quelle oder das Bohren eines Brunnens diskutiert. Noch in diesem Jahr soll oberhalb der Bundesstraße 37 (B 37) Richtung Hirschhorn eine Probebohrung bis in eine Tiefe von über 200 Metern stattfinden. Untersucht wurde auch das Anzapfen einer Quelle im Schönauer Tal. Doch hierfür müsste eine lange und teure Förderleitung gebaut werden, sodass für das Geld auch gleich ein Brunnen gebohrt werden könnte. "Wir müssen die Wasserversorgung auf mehrere Beine stellen", betont Pfeifer. Denn die Vierburgenstadt sei bisher noch komplett von den Quellen abhängig.

> Auch in der Region rund um Heidelberg ist es derzeit viel zu trocken. Das lässt sich nicht nur "gefühlt" oder mit Blick auf die Erde auf Feldern und im Garten vermuten, sondern auch mit Daten unterfüttern. So hat Hobbymeteorologe Jürgen Scheuermann an seiner professionellen Wetterstation "Nußloch Wetter" zwischen dem 22. Januar und dem 5. März – also an insgesamt 42 Tagen – gerade einmal zehn Liter Niederschlag auf den Quadratmeter registriert. Der letztere größere Niederschlag stammte von Anfang Februar, als es in kürzester Zeit knapp acht Liter auf den Quadratmeter regnete. Anschließend folgte erst einmal nichts – oder fast nichts. Für den Januar registrierte Scheuermann insgesamt 16 Liter zu wenig Niederschlag im Vergleich zum langjährigen Mittel. Außerdem war dieser Monat auch noch vier Grad zu warm ... cm

Neckarsteinach/Heiligkreuzsteinach. (cm) Der vergangene erneut heiße und trockene Sommer hat die Wasserversorgung in manchen Orten an ihre Grenzen gebracht. Die meisten Kommunen der Region rund um Heidelberg werden aus Brunnen versorgt, was als sicher gilt. Denn es wird das Grundwasser angezapft. Andere wie Neckarsteinach und Heiligkreuzsteinach sind jedoch abhängig von der Schüttung ihrer Quellen – diese wiederum ist stark abhängig vom Niederschlag. Und dieser fehlt nun auch in diesem Winter, was die Situation in den kommenden Monaten noch einmal verschärfen könnte. Denn in der kälteren Jahreszeit müssen sich die Quellen "erholen". Deshalb werden Maßnahmen gegen die Wasserknappheit immer wichtiger.

Die Neckarsteinacher können inzwischen fast die Uhr danach stellen, dass aus dem Rathaus im Sommer der Aufruf zum Wassersparen kommt. Doch selbst nach reichlich Niederschlägen im Spätsommer bat die Stadt ihre Bürger noch darum, weiter Wasser zu sparen. Denn bis sich die Quellen nach einem trockenen Sommer erholen, dauert es. Zwar bewegte sich die Schüttung der Quellen im vergangenen Jahr immerhin auf dem Niveau des Vorjahres, doch dieses war schon nicht gut. Problematisch: Der Verbrauch ist 2022 laut Bürgermeister Herold Pfeifer im direkten Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent gestiegen. Die Schüttung reichte zwar noch aus, um täglich etwa 150 Kubikmeter ins badische Mückenloch zu liefern. Es sei aber davon auszugehen, dass die Quellen künftig immer weniger liefern.

Anders Heiligkreuzsteinach. Dort stammt ein Großteil des Trinkwassers aus drei Quellen, doch es wird auch Wasser aus den Brunnen des benachbarten Zweckverbands Eichelberg bezogen. "Die Wasserversorgung ist nicht in Gefahr", betont Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl. Dennoch werden auch hier Maßnahmen ergriffen. Denn dass die Versorgung aus den Quellen fragil ist, zeigte im Jahr 2021 der Komplettausfall der Altwiesenquelle, die Teile des Hauptortes versorgt. Im vergangenen Jahr kam es aber nicht so weit. Normalerweise schüttet sie mit 70 bis 80 Kubikmeter pro Tag sogar fast doppelt so viel Wasser wie benötigt. Zuverlässiger sind die Steinwald-Quelle mit 85 Kubikmetern pro Tag, die einen Großteil des Ortsteils Eiterbach versorgt, sowie die Linsengrund-Quelle mit etwa 280 Kubikmetern pro Tag, die auch einen großen Hochbehälter für den Hauptort speist. Die übrigen Ortsteile werden ausschließlich mit Eichelberg-Wasser versorgt.

"Normalerweise reichen die Schüttungen aus, aber wenn es wochenlang 35 Grad hat und die Leute viel gießen, kommen wir an die Grenzen", sagt Pfahl. So mussten im Jahr 2021 rund 108.000 Kubikmeter von der Eichelberg-Gruppe "zugekauft" werden. Im Jahr 2020 waren es fast genauso viel, 2019 noch 97.000 Kubikmeter und in den Vorjahren meist nur rund 70.000 Kubikmeter. Als Grund für die Steigerungen nennt Pfahl eine Mischung aus geringeren Schüttungen und höheren Verbräuchen. "Immer mehr Leute haben Schwimmbecken gebaut", weiß Pfahl. Aber auch Wasserrohrbrüche würden eine Rolle spielen.

Aktuell baut die Gemeinde den Hochbehälter in Eiterbach aus. Bisher lag das Fassungsvermögen bei 70 Kubikmetern, künftig sind es 150. Das Bauwerk ist fast fertig, soll im März oder April in Betrieb genommen werden sowie die Versorgungssicherheit erhöhen. Außerdem plant die Gemeinde eine neue Verbindungsleitung, um eventuelle Engpässe im Ort auszugleichen. Eine weitere Maßnahme ist die sogenannte Neufassung der Altwiesenquelle – und zwar in einer besonderen Bauweise, mit der auch "Quellarme" erfasst werden sollen.