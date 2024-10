Neckarsteinach-Neckarhausen. (ugm) In der Odenwaldstraße des Neckarsteinacher Stadtteils Neckarhausen ist am Mittwoch, 2. Oktober, gegen 22 Uhr nahe der Bahnunterführung in Richtung Hirschhorn ein totes Rehkitz gefunden worden. Nach Einschätzung von Reinhard Zobel, dem hinzugezogenen Jäger, wurde das Jungtier – ein Bockkitz – Opfer eines Hundes. Dies teilte die Stadt mit.

