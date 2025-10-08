Neubau der Kita "Schatzinsel" in Neckarsteinach offiziell eröffnet
Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit lädt die neue evangelische Kita mit modernen Gruppenräumen und gemütlicher Aquarium-Ecke Kinder und Familien ein.
Von Manuela Büch
Neckarsteinach. Gruppenräume und eine gemütliche Aquarium-Sitzecke: Wer die neuen Räume der Kita "Schatzinsel" betritt, spürt sofort die einladende Atmosphäre. Mit einem festlichen Erntedankgottesdienst und dem anschließenden Tag der offenen Tür ist die neue evangelische Kindertagesstätte offiziell eröffnet worden. Knapp zweieinhalb Jahre nach dem ersten