Neubau der Kita "Schatzinsel" in Neckarsteinach offiziell eröffnet

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit lädt die neue evangelische Kita mit modernen Gruppenräumen und gemütlicher Aquarium-Ecke Kinder und Familien ein.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 14 Sekunden
Knapp zweieinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich wurde die neue „Schatzinsel“ eröffnet. Foto: Alex

Von Manuela Büch

Neckarsteinach. Gruppenräume und eine gemütliche Aquarium-Sitzecke: Wer die neuen Räume der Kita "Schatzinsel" betritt, spürt sofort die einladende Atmosphäre. Mit einem festlichen Erntedankgottesdienst und dem anschließenden Tag der offenen Tür ist die neue evangelische Kindertagesstätte offiziell eröffnet worden. Knapp zweieinhalb Jahre nach dem ersten

