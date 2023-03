Zudem hätte man, um den Verkehrslärm zu minimieren, von Lanzenbach bis Neckarhausen durchgängig gerne Tempo 50. Und in ...

Der Ortsbeirat Neckarhausen hat ein Projekt zur Reduktion von Verkehrslärm in den beiden Ortsteilen Neckarhausen und Lanzenbach ausgearbeitet. Und sich damit sowie mit einer Unterschriftenaktion mit rund 150 Unterzeichnern an Landrat Christian Engelhardt gewandt. Zuständig für das Anliegen der Geschwindigkeitsreduzierung ist der Landesbetrieb "Hessen Mobil ".

Neckarsteinach-Neckarhausen. Besonders im Sommer sei es teilweise schlimm, sagte Ursula Jäger vom Ortsbeirat Neckarhausen. Denn da werde die Ortsdurchfahrt in Neckarsteinachs Ortsteil Neckarhausen nachts auch schon mal als Rennstrecke von Auto- oder Motorradfahrern benutzt. Die Lärmbelästigung sei teilweise immens – ganz zu schweigen vom Sicherheitsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer wie Radfahrer oder Fußgänger. Denn auch diese sind abends unterwegs, wenn sie etwa von einer Veranstaltung heimkommen.

Von Agnieszka Dorn

Zudem hätte man, um den Verkehrslärm zu minimieren, von Lanzenbach bis Neckarhausen durchgängig gerne Tempo 50. Und in Neckarhausen die Geschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde. Direkt betroffen in Neckarhausen vom Verkehrslärm ist ein Haus entlang der B37.

Die anderen Einwohner, die wenige Meter weiter die Häuser entfernt stehen haben, sind allerdings auch davon betroffen. Der Ortsbeirat schlug zudem vor, in Lanzenbach eine Mittelinsel – also eine Verengung – in der Ortseinfahrt aus Richtung Neckarsteinach zu errichten, um die Geschwindigkeiten weiter zu reduzieren.

Mit alldem hatte man sich zuvor schon an Landrat Christian Engelhardt gewandt, dem man nun die Unterschriften übergab. Engelhardt kam aber auch nicht mit leeren Händen, denn er konnte bereits einen Teilerfolg erzielen. So soll laut dem Landrat die Geschwindigkeit zwischen den beiden Ortsteilen Neckarhausen und Lanzenbach auf 70 Kilometer pro Stunde in beiden Fahrtrichtungen vermindert werden.

Im Gegenzug entfallen die Ortstafeln in Neckarhausen an der Bundesstraße, da dort keine geschlossene Bebauung an der B37 vorliegt. Die Ortstafeln sollen einen korrekten Standort bekommen, welcher der Straßenverkehrsordnung entspricht. Ein neuer Standort dafür wird derzeit mit Hilfe der Stadt Neckarsteinach gesucht. Weiterhin gilt aus Hirschhorn kommend zukünftig Tempo 70. Diese Maßnahme soll den Verkehrsfluss vereinheitlichen und zur Lärmreduzierung beitragen.

Für die Ortsdurchfahrt Lanzenbach soll aufgrund eines aktuellen, vom Kreis angeforderten Lärmgutachtens eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Kilometer pro Stunde bei Nacht geplant werden. Die notwendige Anhörung vor einer verkehrsrechtlichen Entscheidung steht allerdings noch aus. Wann das Ganze umgesetzt wird, ist auch noch nicht klar.