Von Agnieszka Dorn

Neckarsteinach-Darsberg. Funken flogen meterhoch in den Abendhimmel, Hexen schwebten schier um das Feuer, ein gigantisches Feuerrad rollte den Hügel herab: Am Dienstagabend vertrieb man in Neckarsteinachs Ortsteil Darsberg mit dem traditionellen Abrollen des Feuerrads samt Hexentanz den Winter. Das Spektakel lockte trotz der Baustelle und der damit verbundenen wegfallenden Parkmöglichkeiten entlang der Verbindungsstraße von Neckarsteinach nach Darsberg etliche Neugierige an. Schätzungsweise waren um die 400 Schaulustige gekommen. Organisiert hatte das Spektakel der Kulturausschuss Darsberg.

Im Dorfgemeinschaftshaus wärmten die Hexen sich noch kurz vorher bei guter Laune und Getränken auf. Auch Bürgermeister Herold Pfeifer war als "Oberhexe" dabei und versicherte, dass er nach der Bürgermeisterwahl als Rathauschef im Ruhestand bei den Hexen weiterhin dabei sein werde. Bekanntlich kandidiert Pfeifer nicht mehr.

Auch einige Bürgermeisterkandidaten hätten in diesem Jahr beim Hexentanz mitmachen wollen – mussten sich zunächst aber beim Abrollen des Feuerrads bewähren, wie die Hexen am Rande der Veranstaltung erzählten. Folglich zeigten sich die Hexen gespannt darauf, ob jene Bürgermeisterkandidaten nach dem Wahlkampf dann auch weiterhin die Ambition hegen, beim Hexentanz mitzumachen – oder ob diese Motivation vielleicht eher auf den Wahlkampf zurückgehe.

Die Stimmung jedenfalls war grandios. Die "Guggemusiker Neckarfurzer" sorgten mit fetziger Musik für gute Laune. Mitgebracht hatten sie die Hexen, die mit ihren tollen Masken, Ratschen und Schreien um das Feuer tanzten. Einige Hexen legten einen wahren Besenflug hin – man bekam das Gefühl, dass sie entlang des Feuers schwebten. Dazu stemmten sie die Hexenbesen in den Boden und katapultierten sich mit Schwung in die Höhe. Zuvor hatten die Hexen den Feuerhaufen angezündet, der schnell lichterloh brannte. Die Jugendfeuerwehr hatte vor dem Abrollen Wachsfackeln verkauft, die von Erwachsenen und Kindern rund um das Feuer gehalten wurden und flackerten.

Irgendwann zogen die Hexen sich auf den Darsberger Hügel zurück: Somit war klar, dass nun das Feuerrad abgerollt wird. Einige Tage zuvor hatte man das etwa 1,80 hohe und 2,50 Meter breite Rad mit Stroh gestopft, das nun kontrolliert von mindestens zehn Männern den Hügel heruntergerollt wurde. Einfach schien das Abrollen nicht zu sein, der Boden war relativ matschig und die Funken erleichterten die Aktion nicht gerade.

Schließlich rollte das Rad über den kleinen Bach und kam kontrolliert vor dem Feuerhaufen zum Stehen. Bewunderte Ausrufe erklangen und das Spektakel wurde hier und da auf dem Handy festgehalten. Begleitet wurde das Ganze von einem schönen Feuerwerk. Dieser tolle Abend im Zeichen des Brauchtums klang bei Bratwurst und Getränken aus.