Neckarsteinach. (cm) "Schöne Bescherung" in der Vierburgenstadt: Was angesichts der nicht gerade niedrigen Preise für Weihnachtsbäume schon aus anderen Orten gemeldet wurde, trug sich nun auch in Neckarsteinach zu.

Hier wurden Christbäume und Tannenzweige in großem Stil entwendet, die zuvor den Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus geschmückt hatten. Diese sollten bei weiteren städtischen Veranstaltungen noch als Dekoration genutzt werden, teilte die Stadt nun mit. Viele Bäume seien sogar noch geschmückt gewesen.

Herold Pfeifer kündigt eine Strafanzeige gegen Unbekannt an und betont: "Als Bürgermeister bedauere ich diesen Schritt sehr und bin traurig, dass sich immer mehr Menschen über das Gemeinwohl hinwegsetzen und – augenscheinlich – das eigene Interesse stets im Vordergrund steht."