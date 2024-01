Von Christoph Moll

Neckargemünd/Neckarsteinach. Die schlechte Nachricht vorweg: Seit fünf Wochen liegt die Fähre zwischen dem Neckargemünder Ortsteil Neckarhäuserhof und dem Neckarsteinacher Stadtteil Neckarhausen an Land. Die "Winterpause" des letzten verbliebenen Fährmanns Markus Seibert dauert an. Die gute Nachricht: Am kommenden Mittwoch, 31. Januar, nimmt die Fähre