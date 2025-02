Von Christoph Moll

Neckargemünd. In der Stadt am Neckar vergeht aktuell kein Tag ohne eine überraschende Sperrung. Sorgte am Dienstagvormittag eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße B45 für "Gehölzpflege" am Stadtausgang Richtung Bammental noch für Staus in beide Richtungen, so wurden am Mittwoch am Hang oberhalb der Dilsberger Straße Bäume geschnitten.

Dort