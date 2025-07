Neckargemünd-Rainbach. (cm/wb) Anderthalb Jahre ist es nun her, dass die Stadt im Ortsteil Rainbach die Straße Am Mühlwald sperrte. Der Grund: ein drohender Hangrutsch. Seither müssen die Bewohner einen mehrere Kilometer langen Umweg durch den Wald nach Dilsbergerhof auf sich nehmen.

Ihnen reicht es jetzt. Sie machen ihrem Ärger in einem Brief an Bürgermeister Jan Peter Seidel Luft.