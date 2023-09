Parkautomat nimmt nur Münzen, keine Scheine oder Karten

Von Benjamin Miltner

Neckargemünd. Keine Scheine, keine Karte, nur Münzgeld: Mit dieser Barriere hatte Sabine Müller nicht gerechnet. Wohlwissend, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Knöllchen bekommt, ließ die Epfenbacherin an einem Donnerstag in aller Frühe ihr Auto am Neckargemünder Bahnhof stehen.

Zwar hatte sie auf dem Parkplatz in der Güterbahnhofstraße ein