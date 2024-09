Neckargemünd. (luw) Das zwischenzeitlich erneut gesperrte Naturbecken im Kleingemünder Terrassenfreibad ist seit Donnerstag wieder offen. Dies teilte die Stadtverwaltung am Nachmittag mit. Wie berichtet war das Becken am Montag zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen "wegen einer Überschreitung der Keimzahlen" geschlossen worden. Zuvor hatte es jahrelang keine Probleme mit einer Verunreinigung des biologisch gereinigten Wassers in dem Becken gegeben. Die erste Schließung im August hatte ebenfalls drei Tage gedauert, ehe die Werte wieder in Ordnung waren. Eine Rathaussprecherin hatte am Montag auf Nachfrage erklärt, dass es sich "Pseudomonas-Keime" handelte, die im Sprungbereich festgestellt worden waren. Nun meldete die Stadtverwaltung: "Die Nachbeprobung hat Werte ergeben, die wieder im Normbereich liegen." Letzter Badetag ist übrigens der 15. September.

Update: Donnerstag, 5. September 2024, 19.46 Uhr

Naturbad erneut gesperrt

Neckargemünd. (cm) Jahrelang war das Naturbecken im Kleingemünder Terrassenfreibad nicht mehr über längere Zeit gesperrt, doch nun musste es am Montag schon zum zweiten Mal in einer Saison geschlossen werden: Wie die Stadt mitteilte, musste das Naturbad "wegen einer Überschreitung der Keimzahlen" erneut vorübergehend schließen. Erst vor zwei Wochen war das Becken für drei Tage nicht zugänglich. Damals hieß es, dass die Werte "knapp außerhalb der erforderlichen Qualität" lagen. Die Stadtverwaltung überprüfe die Keimsituation engmaschig und gebe umgehend bekannt, wenn das Becken wieder geöffnet werden kann. Allerdings: In zwei Wochen schließt das Freibad ganz regulär.

"Bei den Keimen handelt es sich um Pseudomonas, die im Sprungbereich festgestellt wurden", so Stadtsprecherin Petra Polte auf Nachfrage. "Dieser Keim ist in den letzten Jahren nicht mehr aufgetreten, war in früherer Zeit jedoch schon vorgekommen." Damals war aufgefallen, dass es vor allem im Zusammenhang mit Wetterwechseln oder heißen Temperaturen mit sehr vielen Badegästen Pseudomonas-Keimüberschreitungen gegeben habe.

Auch nun bleiben der Nichtschwimmerbereich und alle anderen Becken weiterhin geöffnet. Hier wird das Wasser bekanntlich nicht biologisch, sondern konventionell mit Chlor gereinigt.

Update: Montag, 2. September 2024, 22.14 Uhr

Naturbad wieder freigegeben

Neckargemünd. (cm) Nach nur drei Tagen ist die Sperrung des Naturbeckens im Terrassen-Freibad am Donnerstag wieder aufgehoben worden. Am Montag musste das Naturbad – also das untere Schwimmbecken mit dem Sprungbereich – wegen einer "Überschreitung bakteriologischer Grenzwerte – gesperrt werden.

Die Werte lagen laut Stadt "knapp außerhalb der erforderlichen Qualität" und auch die gesunkenen Temperaturen hätten zu einer zeitnahen Verbesserung der Wasserqualität geführt.

Im Naturbad wird das Badewasser biologisch gereinigt – im Gegensatz zum Wasser im Nichtschwimmer- und Kleinkinderbereich. Hier kommt Chlor zum Einsatz. Welche Keimwerte erhöht waren, blieb unklar.

Update: Donnerstag, 22. August 2024, 19.45 Uhr

Naturbad wegen zu vieler Keime gesperrt

Neckargemünd. (cm) Nach langer Zeit musste das Naturbecken im Kleingemünder Terrassenfreibad am Montag wieder für den Badebetrieb gesperrt werden. Wie die Stadt mitteilte, wurde im Naturbad – also im unteren Schwimmbecken mit dem Sprungbereich – eine "Überschreitung bakteriologischer Werte" festgestellt.

Die Ursache ist noch unklar. Die Wasserqualität werde durch "engmaschige Probenentnahmen" laufend überwacht und das Becken so bald wie möglich wieder freigegeben. Das obere Becken mit Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich sowie der Kleinkinderbereich sind weiterhin geöffnet.

Deren Wasser wird konventionell mit Chlor sauber gehalten. Vor dem Jahr 2017 war das Naturbad teilweise mehrere Wochen am Stück geschlossen. Seither spült die Stadt regelmäßig die Leitungen und die Schließzeiten gingen stark zurück.