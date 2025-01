Neckargemünd. (cm) Ist das nun eine "Katastrophe" oder passt es perfekt? Während der Sperrung des Hollmuth-Tunnels in Neckargemünd wird ab dem kommenden Montag, 20. Januar, auch die Kreisstraße K4101 zwischen Dilsberg und Mückenloch für etwa sechs Wochen voll gesperrt – also fast deckungsgleich zur Sperrung der "Röhre".

Das bedeutet für Mückenlocher oder alle, die von Lobbach kommend bisher durch den Neckargemünder Stadtteil gefahren sind, dass sie gleich über Wiesenbach ausweichen müssen. Das nimmt Verkehr aus der Neckargemünder Altstadt, durch die die Umleitung für den Tunnelverkehr führt.

Grund für die Sperrung sind "umfangreiche Hangsicherungsarbeiten", wie das Amt für Straßen- und Radwegebau im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt. Am Steilhang an der Straße sei es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Geröllabgängen gekommen, die zu Verkehrsbeeinträchtigungen und zu potenziell gefährlichen Situationen geführt hätten, so die Behörde.

Eine ingenieurgeologische Untersuchung im Auftrag des Kreises habe ergeben, dass "tiefer gehende Hangsicherungsmaßnahmen" erforderlich werden. In Teilbereichen werden Felsen mit "rückverankerten" Netzen gesichert; oberhalb der Netze werden sogenannte Auffangschürzen angebracht, die abgehende Steine aufhalten sollen. Vor Beginn dieser Sicherungsmaßnahmen müsse die Vegetation zurückgeschnitten werden.

"Weil die Arbeiten technisch anspruchsvoll und aufwendig sind, können sie nur unter Vollsperrung des Streckenabschnittes von einer Spezialfirma durchgeführt werden", erklärt der Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien im Rhein-Neckar-Kreis, Matthias Knörzer.

Die Umleitung läuft von Dilsberg über die Kreisstraße K4200 Langenzell und über die Landesstraße 532 nach Waldwimmersbach und Mückenloch sowie umgekehrt. Die Baumaßnahmen kosten rund 500.000 Euro, die aus dem Kreishaushalt getragen werden. Die Verkehrsteilnehmenden sowie Anwohner werden "um Verständnis für die unvermeidbaren Einschränkungen gebeten". Wie die Busse umgeleitet werden, ist noch unklar.

Handelt es sich nun um Zufall oder ist es Absicht, dass die Arbeiten parallel zur Tunnelsperrung stattfinden? "Natürlich sind wir immer bemüht, Baumaßnahmen zu koordinieren", erklärt Behördensprecherin Silke Hartmann. "Die Hangsicherung an der Kreisstraße 4101 hätte aber bereits im Herbst starten sollen." Da Rückmeldung von Fachbehörden fehlten und Kapazitätsengpässe bei der Baufirma entstanden sind, sei es zu Verzögerungen gekommen.

"Das hätte man zeitlich besser abstimmen müssen", kommentiert ein Nutzer auf Facebook. Eine Frau sieht aber etwas Positives: "Dann fahren die Migglocher schon mal nicht durch Neckargemünd."