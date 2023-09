Neckargemünd. (cm) Nein, es war kein Streik und keine weitere Baustelle, die in den vergangenen Tagen erneut für Zugausfälle bei der Neckar- und der Elsenztalbahn sorgte. Wie schon einmal im Mai kam es nun wie berichtet abermals zu Zugausfällen. Der Grund: Personalmangel beim Stellwerk in Neckargemünd.

Bereits im Mai hatte es hier kurzfristige Krankmeldungen gegeben, die für Probleme sorgten. Ja, nach wie vor ist hier Personal vor Ort, obwohl es inzwischen elektronische Stellwerke gibt. "Das Stellwerk in Neckargemünd ist ein Relaisstellwerk", erklärte eine Bahnsprecherin auf RNZ-Nachfrage. "Dort sind Fahrdienstleiter im Einsatz, die Weichen und Signale stellen und so die Züge durchs Schienennetz navigieren."

Bei allen Stellwerksformen, auch in elektronischen, seien nach wie vor Fahrdienstleiter tätig, um einen sicheren Zugbetrieb zu gewährleisten. "Elektronische Stellwerke bieten aber die Möglichkeit einer Fernsteuerung durch Fahrdienstleiter, die in der Betriebszentrale sitzen", so die Sprecherin.

Dass es sowohl das Stellwerk in Neckargemünd als auch das elektronische Stellwerk gibt, liege daran, dass diese unterschiedliche Streckenbereiche steuern: "Für die Strecke Heidelberg-Altstadt bis Neckargemünd ist die Fahrdienstleitung im Stellwerk Neckargemünd zuständig", heißt es. Die Strecke zwischen Neckargemünd und Eberbach werde zum Teil aus Neckargemünd und zum Teil aus Eberbach gesteuert.

Beide Stellwerke seien am Ort mit Personal besetzt. Das Elektronische Stellwerk und dessen "Stellbereich" beginne erst hinter dem Bahnhof Neckargemünd in Richtung Bammental. Die Strecke zwischen Neckargemünd und Meckesheim werde über das Elektronische Stellwerk "Meckesheim 1" von der Fahrdienstleitung in der Betriebszentrale Karlsruhe gesteuert.

"Aufgrund der Lage genau zwischen den zwei Bereichen der beiden Elektronischen Stellwerke Heidelberg und Elsenztal ist es nicht möglich, Zugfahrten im Bereich Neckargemünd ohne Fahrdienstleitung im dortigen Stellwerk durchzuführen", erklärte die Sprecherin weiter.