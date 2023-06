Neckargemünd. (lesa) Winzig klein, kaum so groß wie die Handfläche eines Erwachsenen sind die fünf Kätzchen, die am Wochenende schlimme Stunden erlebten: Schreiend nach ihrer Mutter, hungrig und in einem Umzugskarton am Straßenrand der Mühlgasse, halb im Gebüsch versteckt, ausgesetzt wurden die Jungen am Samstagmorgen gefunden– zwar körperlich wohlauf, aber mit ihren zwei bis vier Wochen viel zu früh von ihrer Mutter getrennt.

Die Tierrettung Unterland mit Sitz in Neckarsulm war es, die sich nach der Alarmierung durch eine Bürgerin der Katzenjungen annahm, die Dreiviertelstunde nach Neckargemünd fuhr und die Tierbabys ins Heidelberger Tierheim brachte. "Dort werden sie jetzt von Hand aufgepäppelt und alle paar Stunden gefüttert", erklärt Jan Franke von der Tierrettung. Er ist aufgrund eines Vertrags mit der Stadt mit seiner Organisation für alle Tiere zuständig, die in Neckargemünd keinen Besitzer haben und in Not sind.

"Immer mal wieder", wenn auch nicht täglich, kommen laut Franke Einsätze wie jener in Neckargemünd vor. Dass jener gut ausging, ist wohl nicht selbstverständlich. "Hätten die Tiere noch einen Tag in der Sonne gebrutzelt, hätte es wohl anders ausgesehen", so Franke über die Jungen, deren Alter er auf zwei bis maximal vier Wochen schätzt.

Einen Hinweis auf den Halter der Kätzchen haben die Tierretter nicht. Der Umzugskarton war nicht mit Hinweisen versehen. Darin lag neben den Tieren lediglich eine Decke. Dass die Kätzchen ins Tierheim gebracht wurden, sei indes das gängige Prozedere. In der Hoffnung, dass sie nun ein besseres Schicksal erwartet ...