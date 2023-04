Neckargemünd-Mückenloch. (luw) Eine vermeintlich gefangene Katze hat die Feuerwehr mit rund zwölf Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen auf den Plan gerufen. Der Mückenlocher Abteilungskommandant Pierre Wallstab erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass die in einem Mehrfamilienhaus in der Talstraße wohnenden Besitzer des Vierbeiners am Dienstagvormittag dachten, dieser sei in ein Loch an der Fassade gefallen.

"Als wir ankamen, hörten wir auch ein Miauen", so Wallstab. Weil man davon ausging, man müsse wohl an das über den Balkon der zugehörigen Wohnung ragende Dach gelangen, um die Katze retten, wurde die Drehleiter der Stadt-Abteilung nachalarmiert. Kurz darauf stellte sich aber heraus: Das Tier saß wohlbehalten auf dem Balkon im Stockwerk unter der Wohnung der Besitzer. Wie es dorthin gekommen war, ist unklar. "Der Mieter der Wohnung hat uns dann Zutritt zum Balkon gewährt und wir haben die Katze mitnehmen können", so Wallstab.