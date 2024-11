Neckargemünd. (cm) Wie geht es weiter mit dem Integrationsmanagement? Diese Frage stellt sich gerade landauf landab, da das Land die Förderung der Stellen zurückfahren will. Auch wenn der Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd am 13. November um 16 Uhr im Ratssaal der Stadt am Neckar zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammenkommt, wird es um dieses Thema gehen.

Nach der Wahl