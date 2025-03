Neckargemünd. (lesa) Pünktlich zum Fastnachtsumzug am heutigen Samstag herrscht freie Fahrt – und zwar endlich wieder im Hollmuth-Tunnel. Am Freitag um 10.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben, die seit Mitte Januar bestanden hatte. Aber die Nutzer sollten sich nicht zu sehr daran gewöhnen. Schon am Dienstag, 11. März, wird der Tunnel schon wieder für 24 Stunden gesperrt.

Modernisierungsarbeiten waren der Grund, wieso das erst 14 Jahre alte Bauwerk gesperrt wurde. Eine gute Million Euro investierte der Rhein-Neckar-Kreis, um die Beleuchtung auf LED umzustellen, die Videoüberwachung zu aktualisieren und die Zentralleittechnik zu erneuern und die Notrufanlage anzupassen. Das ist inzwischen geschehen, und die nagelneuen Lichter erhellen die Tunnelröhre.

Am Freitag aber teilte das Amt für Straßen- und Radwegebau mit, dass schon die nächste Sperrung winkt. Diesmal wegen Reinigungs- und Wartungsarbeiten für einen Arbeitstag zwischen 8.30 und 15.30 Uhr. Die RNZ wollte vom Landratsamt wissen, wieso der Tunnel so schnell schon wieder gesperrt werden muss und wieso die Arbeiten nicht während der gerade abgeschlossenen Sperrung erfolgen konnten.

"Die erneute Sperrung des Hollmuth-Tunnels hat unser Amt für Straßen- und Radwegebau bewusst so eingeplant", betont Kreissprecherin Silke Hartmann. "Die Wartungs- und Reinigungsarbeiten, die möglich waren, wurden selbstverständlich während der jetzigen Sperrung erledigt." Die nun anstehenden Arbeiten erforderten aber einen "absolut" freien Tunnel und seien daher zuletzt nicht zu machen gewesen – zu gefährlich. Dabei handele es sich unter anderem um die Reinigung der unterirdischen Schlitzrinnen und der Tunnelwände".

"Außerdem werden die neu eingebauten Systeme nach zwei Wochen "Einfahrzeit" auf ihre einwandfreie Funktion hin überprüft", so Hartmann weiter. Das sei gängige Praxis. Die Zeiten im Berufsverkehr sollen von dieser Sperrung nicht betroffen sein.