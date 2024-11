Neckargemünd. (cm) Wenn Hans Mäser in seiner Neckargemünder Altstadt unterwegs war, dauerte diese Runde meist etwas länger. Denn irgendwie kannte der Inhaber der Edel-Destillathek "Selection Luqull" in der Unteren Zwingergasse alle – und alle kannten ihn. Nun ist Mäser, der sich auch als Erfinder des Streuobstwiesenfestivals weit über die Stadt am Neckar hinaus einen Namen gemacht hatte, nach

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote