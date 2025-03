Neckargemünd-Dilsberg. (wb) Der Pfarrsaal in Dilsberg, in dem ausnahmsweise die Sitzung des Ortschaftsrates stattfand, war gut gefüllt. Eine große Zahl von Feuerwehrleuten war erschienen, um zu erfahren, was der Ortschaftsrat zur behelfsweisen Feuerwehrunterbringung auf der Tuchbleiche beschließen würde.

Und wieder stellte ein Anwohner in der Bürgerfragestunde die Frage nach dem Stand