Freibad soll 2028 umgestellt sein
Ein Freiflächen-Photovoltaik und eine Wärmepumpe kommen. Gesamtkosten: 3,47 Millionen Euro.
Von Christoph Moll
Neckargemünd. Wie geht es weiter bei der Umstellung des Freibades auf Erneuerbare Energien? Bekanntlich will die Stadt im benachbarten Kurt-Schieck-Stadion eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten, um mit dem hier erzeugten Strom eine Wärmepumpe für das Freibad zu betreiben.
So soll das große Defizit des Freibads gesenkt und dieses
