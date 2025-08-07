Donnerstag, 07. August 2025

Plus Neckargemünd

Freibad soll 2028 umgestellt sein

Ein Freiflächen-Photovoltaik und eine Wärmepumpe kommen. Gesamtkosten: 3,47 Millionen Euro.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 54 Sekunden
Das große Defizit des Neckargemünder Freibads soll gesenkt werden, um es langfristig halten zu können: Dafür stehen in den nächsten Jahren einige Arbeiten an. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wie geht es weiter bei der Umstellung des Freibades auf Erneuerbare Energien? Bekanntlich will die Stadt im benachbarten Kurt-Schieck-Stadion eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten, um mit dem hier erzeugten Strom eine Wärmepumpe für das Freibad zu betreiben.

So soll das große Defizit des Freibads gesenkt und dieses

Christoph Moll
