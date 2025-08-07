Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wie geht es weiter bei der Umstellung des Freibades auf Erneuerbare Energien? Bekanntlich will die Stadt im benachbarten Kurt-Schieck-Stadion eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten, um mit dem hier erzeugten Strom eine Wärmepumpe für das Freibad zu betreiben.

So soll das große Defizit des Freibads gesenkt und dieses