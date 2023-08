Neckargemünd. (RNZ) Acht original französische Markthändler bieten während der drei Tage des Französischen Marktes in Neckargemünd im Menzerpark kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Gourmets an. Die Markthändler, die jede Woche erneut direkt aus Frankreich anreisen, um das ganze Jahr über französische Märkte in Deutschland zu präsentieren, bieten vielfältige Gaumenfreuden. Mit ihrem Charme und ihren Produkten verbreiten sie französisches Flair und wecken sicher bei vielen so manche Urlaubserinnerung.

Angesichts der exquisiten Leckereien können sich die Besucher wie Gott in Frankreich fühlen: Eine Vielfalt an Käse- und Wurst-Spezialitäten, wie luftgetrockneter Schinken und Eselsalami, lassen neben Flammkuchen, Champagner, Crémant und Wein, Pasteten, Terrinen und Brot, provençalischen Seifen, Oliven und Nougat den Einkauf zum Genusserlebnis werden. Die Händler reichen ihren Kunden vor dem Kauf auch gerne von fast allem eine Kostprobe.

Am Samstagabend spielt das Duo Martinique ab 18 Uhr französische Chansons und andere bekannte Stücke. Martinique, das sind Martina Baumann (Akkordeon) und Uwe Loda (Klarinette, Saxofone). Bei der Weltmusik zum Anfassen bleibt kein Auge trocken, und kein Bein still. Die beiden Musiker mit Leib und Seele, werden Ausschnitte aus ihrem neuen Programm präsentieren. Zu Eigenkompositionen, französischen Walzern, Gipsyklängen und melancholisch-wilder Klezmermusik kommen nun auch elegische Piazolla Tangos dazu, die sie mit ihrer Besetzung von Akkordeon und Bassklarinette eigenwillig interpretieren.

Wer während des Französischen Marktes neben der Villa Boule spielen möchte, ist eingeladen, Boule-Kugeln mitzubringen. Es finden sich sicherlich interessierte Mitspieler.

Info: Neckargemünd, Donnerstag, 31. August, bis Samstag, 2. September, Donnerstag 10 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 21 Uhr, Menzerpark, www.neckargemuend.de.