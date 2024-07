Neckargemünd. (cm) Wie das für die dortige Kreisstraße K4163 zuständige Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg am Montag mitteilte, ist der Schutzstreifen für Radfahrende mit ergänzenden Piktogrammketten nun eingerichtet. Mit diesem würden Radfahrer auf der Wiesenbacher Straße zwischen den Einmündungen der Straßen "Im Spitzerfeld" und "An der Münzenbach" in Fahrtrichtung Altstadt einen geschützten Bereich erhalten.

"Zur durchgängigen Führung wurden auf kurzen Abschnitten mit zu schmalen Fahrstreifen Piktogrammketten markiert", hieß es. Die Maßnahme stelle einen Lückenschluss im Zielnetz des Mobilitätskonzeptes Radverkehr Rhein-Neckar-Kreis dar.

Zusätzlich zu den Markierungen wurde zur besseren Befahrbarkeit des Schutzstreifens die Fahrbahn an einzelnen Stellen im Bereich der Kanaldeckel erneuert. Die rund 70.000 Euro teuren Arbeiten wurden vom Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises umgesetzt. Etwa 19.000 Euro davon trägt die Stadt Neckargemünd.

Der Schutzstreifen ist ein am rechten Fahrbahnrand markierter Bereich. Er ist durch eine gestrichelte Linie von der Fahrspur abgegrenzt und mit Fahrradpiktogrammen versehen. Durch die Gliederung der Fahrbahn würden Radfahrende einen eigenen Nutzungsraum erhalten und von anderen Verkehrsteilnehmenden besser gesehen. Es gelte das Rechtsfahrgebot für Radfahrende; der Schutzstreifen sei daher zu nutzen.

Schutzstreifen dürfen vom Kfz-Verkehr lediglich bei Bedarf überfahren werden. Der innerörtliche Überholabstand von anderthalb Metern zwischen Autos und Radfahrenden sei einzuhalten. Auf Schutzstreifen ist das Halten und das Parken nicht erlaubt. Für die Einrichtung mussten zahlreiche Parkplätze am Fahrbahnrand weichen, was der Gemeinderat befürwortet hatte.