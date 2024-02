Neckargemünd-Dilsberg. (wb) So viele Besucherstühle waren bisher selten im Ratssaal bei einer Sitzung des Dilsberger Ortschaftsrates besetzt. Die Situation in der Straße "Am Mühlwald" im Ortsteil Rainbach hatte die dortigen Bewohner alarmiert.

Bekanntlich hat die Stadt dort in der vergangenen Woche die Straße vollgesperrt, da diese abzurutschen droht. Seither können mehrere Häuser nur noch über eine Umleitung von Dilsbergerhof durch den Wald erreicht werden. In der Bürgerfragestunde kamen Betroffene zu Wort.

Ein Anwohner, der früher Erfahrungen als Bauleiter gesammelt hat, bezweifelte den Umfang der Straßenschäden und rügte das Vorgehen der Stadt, das durch die eingeleiteten Maßnahmen "Angstpsychosen" ausgelöst hätte.

Ab der Höhe Abzweig Mühlweg, gibt es für Anwohner eine Umleitung über den Waldweg Richtung Dilsbergerhof. Karte: roh

Er war der Auffassung, dass ein Ausgießen der Lücken mit Beton ausreichend wäre, um den Schaden zu beseitigen. Dieser Auffassung widersprach der Ortsvorsteher. Andreas Erles stellte fest, dass ein Gutachter dort einen umfänglichen Schaden festgestellt habe, der die Sperrung der Straße notwendig machte und sehr umfangreiche Sanierungsarbeiten nach sich ziehen wird.

Die Tatsache, dass der Waldweg am Herrbach entlang zum Dilsbergerhof bereits vor rund acht Jahren gesperrt worden ist, weil der Forst die Erhaltung des Weges nicht finanzieren wollte, wurde bedauert.

Eine Ertüchtigung des Weges ist im Gange, sodass zukünftig beide Wege durch den Wald befahren werden können: der obere Weg für die Fahrt Richtung Dilsbergerhof und der untere Weg in Richtung Rainbach.

Der sehr problematische Begegnungsverkehr auf den schmalen Waldwegen wird damit weitgehend vermieden. Eine Anwohnerin betonte, dass die Risse in der Straße, die nun zur Sperrung führten, bereits im Januar zu sehen waren, die Stadt auf den Hinweis nicht reagiert habe.

Ortsvorsteher Erles fasste die derzeitige Situation zusammen: Die Zu- und Abfahrt zu beziehungsweise von den oben liegenden Häusern in der Straße Am Mühlwald über Dilsbergerhof sind geregelt.

Die Müllfahrzeuge werden wieder die oberen Häuser anfahren. Auch die Anlieferung zum Beispiel von Heizöl könne erfolgen. Dies müsse allerdings vorher bei der Stadt angemeldet werden, von der eine Begleitung des jeweiligen Fahrzeugs organisiert wird.

Die Zufahrt über den alten Müllplatz wird geprüft. Die kurzfristig ausgesprochenen Parkverbote im oberen Teil sind wieder aufgehoben, ebenso wie das kurzzeitig ausgesprochene Durchgangsverbot für Fußgänger.

Es wird überprüft, wo im unteren Teil der Straße noch Parkmöglichkeiten für die Bewohner des oberen Teils der Straße gegeben sind. Es gibt bereits Angebote privater Anlieger. Auch der für eine Umleitung vorgesehene Weg über die Lochmühle soll von der Stadt wieder so instand gesetzt werden, dass er gefahrlos befahren werden kann.

An der Schadstelle "Am Mühlwald" werden nun Probebohrungen durchgeführt. Erst wenn auf dessen Grundlage das Bodengutachten fertig ist, könne abgeschätzt werden, wie umfangreich die Sanierung ausfällt. Im günstigsten Fall ist von einer Bauzeit von sechs Monaten auszugehen.

Es können sich aber auch Sanierungsnotwendigkeiten ergeben – etwa die Absicherung des gesamten Hangs – die sich bis ins Jahr 2025 erstrecken. Der Ortsvorsteher stellte fest, dass das Vorgehen der Verantwortlichen der Stadt in der Krisensituation nach seiner Auffassung "sachlich korrekt und lobenswert" war.