Von Manuela Büch

Neckargemünd-Dilsberg. Die Burgbühne Dilsberg rüstet sich! Mit Robin Hood kommt im kommenden Sommer der legendäre König der Diebe auf die Freilichtbühne an der Burgruine. Hochmotiviert bereiten sich Darsteller, Kämpfer und das gesamte Burgbühnenteam auf die Theatersaison vor.

Wer unlängst an der Burgbühne vorbeikam, sah Spaziergänger neugierig durch das Tor spähen und konnte das Geschehen auf der Bühne beobachten. Seit einigen Wochen geht die Burgbühne ihrer Leidenschaft nach: im Freien spielen!

Mit der Dilsberger Regisseurin Tanja Emmerich steht dem Ensemble eine erfahrene Theaterpädagogin zur Seite. Das Textbuch für die Inszenierung des Robin Hood schrieb Emmerich selbst. Bereits im März wurden die Kampfszenen unter Anleitung von Schauspieler und Kampfchoreograf Thomas Ziesch einstudiert.

Alle trafen sich zur gemeinsamen Probe. Foto: Vogt

Seit Februar arbeiten die Hauptdarsteller in Einzelproben. Nun trafen sich alle 70 Darsteller zum gemeinsamen Probenwochenende auf der Dilsberger Bühne. Neben dem Einstudieren der Einzelszenen und Proben der Kampfchoreografien stand die Ausarbeitung der Szenen mit den Statisten im Fokus.

Unter den Theaterbegeisterten zwischen sieben und 76 Jahren gibt es einige "Neuzugänge", die zum ersten Mal auf der Bühne stehen. Um gut ins Spiel zu kommen, hieß es zunächst Stimme und Körper zu aktivieren. Zum Warmwerden griff Regisseurin Emmerich gekonnt in ihre Erfahrungsschatzkiste und erleichterte mit gezielten Aufwärmübungen den Einstieg ins Proben.

Hauptdarsteller und Statisten erarbeiteten konzentriert die genauen Abläufe für Szenen, sodass sich die Bühnenbilder nach und nach zusammenfügten. In den Pausen sorgten ein gut gefülltes Buffet und das gemeinsame Grillen für ausreichend Stärkung. Regisseurin Emmerich zeigte sich zufrieden mit der bisherigen Arbeit. "Es läuft gut", lautete ihr Fazit. Bis zu den Aufführungen liegt jedoch noch einige Arbeit vor den Darstellern. Und nicht nur das.

Während die Schauspieler in ihre Rollen schlüpften und die Kampfszenen einübten, bereitete das Technikteam bereits die Bühne für die Saison vor. Auch Vorstand Markus Winter legte Hand an und freute sich über jede Unterstützung. Für die passende Musik zum Stück sorgt Oliver Arundel. Ausgestattet mit Laptop und Kopfhörern nutzte er am Probenwochenende die Gelegenheit, in den Szenen "Maß" zu nehmen für die Längen seiner selbstkomponierten Stücke. Apropos Maß nehmen: Bei Kostümschneiderin Uschi Ess laufen die Nähnadeln heiß. Mit ihren Kostümkreationen setzt sie auch dieses Jahr die Darsteller optisch in Szene.

Bei einem Kampfwochenende mit Profi Thomas Ziesch wurden bereits vor einigen Wochen die Szenen für das Stück ausgearbeitet. Mit dem erfahrenen Trainer und Schauspieler, der das siebte Jahr als Kampfchoreograf in Dilsberg dabei ist, wurde Szene für Szene gestellt. "Der Körper geht mit", erinnerte Ziesch und gab den Darstellern präzise Anweisungen für die einzelnen Bewegungen. "Es muss Wirkung für den Zuschauer entstehen, denn das macht den Kampf aus!"

So kam reichlich Bewegung auf die Bühne. Gut gelaunt zeigte Thomas Ziesch den Schauspielern, wie sie in wirkungsvolle Körperbewegungen kommen. "Nehmt ruhig beide Hände! Ja, gut so!", spornte er an. Die Schauspieler kamen ordentlich ins Schwitzen, sie lernten Techniken und verfeinerten die Bewegungsabläufe nach und nach. Bis jeder "Schlag" sitzt, ist viel Arbeit erforderlich. Zwischen den intensiven Einheiten gab es kurze Erholungspausen.

Für Thomas Ziesch bietet die Freilichtbühne Riesenmöglichkeiten, sich auszuprobieren, anders als das beispielsweise ein Stadttheater kann. "Das ist einzigartig", schwärmte der Trainer mit leuchtenden Augen von der Dilsberger Bühne und der Arbeit mit der Gruppe: "Die Kämpfer sind sehr gut drauf, haben Spaß und sind aufnahmefähig."

Der Bühnen- und Schauspielprofi lehrt unter anderem an den künstlerischen Hochschulen in Hannover, Köln sowie Rostock und gibt dort sein langjähriges Wissen an die Studierenden weiter. Sein Ziel ist es, den Blick der Menschen wieder auf Kunst und Kultur zu lenken – raus aus dem Alltag und weg von Handys.

So lerne man sich selbst besser kennen und könne seine Fähigkeiten entdecken. "Einfach drauflos, keine Scheu!" ist sein Tipp für alle, die Lust haben, selbst mal auf der Bühne stehen. Theater sei eine der besten Schulen für das Leben.

Regisseurin Tanja Emmerich freut sich auf die Saison – und das, obwohl diese mit einigen verletzungsbedingten Ausfällen startete. Die studierte Theaterpädagogin arbeitet intensiv mit den Schauspielern. Das Publikum darf sich freuen auf ein mittelalterliches Spektakel im Sherwood Forest für die ganze Familie. Bühnenvorstand Markus Winter freut sich auf die kommende Spielsaison: Der Kartenverkauf sei schon mal hervorragend angelaufen, wusste er zu berichten.

Bei der sogenannten Schauspielsprechwahl wählten die Schauspieler ihre Vertreter für die nächsten zwei Jahre: Ronja Niedermayer und Felix Gaa – beide seit vielen Jahren auf und hinter der Bühne aktiv – vertreten in ihrer Amtszeit die Belange der Schauspieler.

Info: Aufführungen finden statt am 23., 24. und 30. Juni sowie am 1., 7., 8., 14. und 15. Juli. Karten gibt es unter www.burgbuehne-dilsberg.de