Von Christoph Moll

Neckargemünd. Nein, die Lichter gehen nicht aus. Aber in der Stadt am Neckar wird es wegen der Energie- und Klimakrise dunkler. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung einstimmig eine Verlängerung des sogenannten Reduzierbetriebs mit geringerer Leuchtstärke von aktuell 23 bis 5 Uhr auf künftig 21 bis 6 Uhr beschlossen. Im Sommer