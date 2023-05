Thomas Schmitz (Grüne) regte mehr Stände an. "Das würde die Attraktivität des Marktes steigern", meinte er. Jürgen Rehberger (Freie Wähler) gefiel die neue Planung. "In ...

Joachim Bergsträsser (SPD) betonte, dass der Autoscooter den besten Platz belege. Als Gegenleistung könne man verlangen, dass der Betreiber auch mal zu den Kerwen in den Stadtteilen komme, so der Ortsvorsteher von Mückenloch. Wenn man das zur Bedingung mache, komme der Betreiber womöglich nicht zum Bohrermarkt, meinte Bürgermeister Volk: "Wir versuchen es gerne, aber es wird schwierig."

Die Stadt hatte wegen den letzten Zuckungen der Pandemie und der hohen Kosten auf ein Festzelt verzichtet, was nicht bei jedem gut ankam. Ein "Winterbiergarten" als Ersatz für das Festzelt war mit gerade einmal sieben Tischen seinen Namen nicht wert, weshalb das Konzept auf den Prüfstand gestellt wurde. Das Ergebnis wurde nun in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats präsentiert.

Neckargemünd. (cm) Wie geht es weiter mit dem Bohrermarkt? Bekanntlich hatte es bei der Neuauflage nach den Corona-Jahren Kritik gegeben. Das vor 478 Jahren erstmals gefeierte Volksfest war kaum mehr wiederzuerkennen. Wegen des fehlenden Zeltes fielen auch die Live-Musik-Abende und der beliebte Seniorennachmittag ins Wasser. Das Feuerwerk fiel dem Rotstift zum Opfer.

"Wir haben das Konzept mit den Erkenntnissen der letzten Jahre und der Jahrhunderte davor überarbeitet", sagte Bürgermeister Frank Volk. Lisa Vollmer von der Stadtverwaltung konkretisierte, dass das Festgelände eigentlich künftig in Richtung Campingplatz erweitert und somit mehr Platz für Stände geschaffen werden sollte. Dieser befindet sich im Eigentum der Stadt, ist aber verpachtet.

Unter der Friedensbrücke sei ein größerer Biergarten geplant gewesen. Doch das sorge für einige Probleme, die bei einer Begehung deutlich geworden seien. So müsse der Autoscooter unter der Friedensbrücke bleiben, da dort der Boden besonders eben und standfest ist. Dessen Beschallung wiederum kollidiere mit dem Biergarten und einer dortigen Bühne für Bands. Der Campingplatz sei zudem nicht nutzbar, weil die dortigen Wiesen uneben seien.

Deshalb habe man die Pläne erneut geändert. Das Festgelände ende weiter an der Einfahrt des Campingplatzes, wo nun eine Bühne aufgebaut werden soll. 200 überdachte Sitzplätze seien dort möglich. Für die Stadt sei dies immer noch günstiger als ein großes Festzelt.

Thomas Schmitz (Grüne) regte mehr Stände an. "Das würde die Attraktivität des Marktes steigern", meinte er. Jürgen Rehberger (Freie Wähler) gefiel die neue Planung. "In unseren Breitengraden hat sich die Festzeltkultur überholt", meinte er. Eine Fete am Samstagabend sei zwar schön, aber an den anderen Tagen habe die Belegung zu wünschen übrig gelassen. "Wir sollten neue Wege gehen, die der Stadt auch erhebliche Kosten ersparen", so Rehberger. Auch Giuseppe Fritsch (fraktionslos) sprach sich für die Planung aus.

Felix Konrad (Grüne) hielt eine Erweiterung Richtung Campingplatz trotz des Höhenunterschieds für sinnvoll. "Wir brauchen aber auch Stellplätze für die Wohnwagen der Schausteller", gab Volk zu bedenken. Auch eine Erweiterung Richtung Neckarlauer sei möglich, wie sie Jürgen Rehberger vorgeschlagen hatte. Marco La Licata (Linke) meinte, dass die Besucher im vergangenen Jahr die fehlenden Sitzmöglichkeiten kritisiert hätten. Vor allem Jugendliche hätten das Festzelt vermisst. Eigentlich sei er für eine Rückkehr zur Vor-Corona-Zeit mit Festzelt, sehe aber auch die Argumente dagegen.

Maximilian Bernauer (CDU) forderte einen witterungsgeschützten Bereich. "Wir hatten letztes Jahr Glück mit dem Wetter", gab er zu bedenken. Zur Diskussion um ein Festzelt meinte er: "Wir müssen realistisch bleiben und irgendwo Kosten sparen." Bei einer Gegenstimme von Marco La Licata und einer Enthaltung von Joachim Bergsträsser wurde das Konzept schließlich beschlossen. Dieses beinhaltet auch, dass weiterhin auch Hanfmarkt und Lohplatz mit Verkaufsständen von Gewürzen, Wolle, Lederwaren sowie Essens- und Fahrgeschäften einbezogen werden.

Die Eröffnung findet Freitagabend mit dem traditionellen Fassanstich und einer oder mehreren Trachtenkapellen statt. Am Samstagabend wird es eine Party-Band geben. Seniorennachmittage sind am Samstag und Sonntag im Martin-Luther-Haus geplant – allerdings wegen des geringen Platzes nur für Bürger aus der Neckargemünder Kernstadt und Kleingemünd. Dafür sollen die Seniorennachmittage in den Ortsteilen beibehalten werden. Der Behördennachmittag soll wieder am Montag stattfinden und der Kindernachmittag am Dienstag. Zudem soll es am Sonntag ein "Jazz-Frühstück" geben.