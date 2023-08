Von Peter Wiest

Neckargemünd. Er war einer der außergewöhnlichsten, originellsten, markantesten, absolut besten und zumindest am Ende auch erfolgreichsten Blues-Rock-Gitarristen der letzten Jahrzehnte. Mit Stücken wie "Empty Rooms", "Out in the Fields" oder der längst legendären Ballade "Still got the Blues" konnte Gary Moore dabei auch Charts-Erfolge erzielen, bevor