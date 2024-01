Neckargemünd. (cm) Bald vier Jahre ist es inzwischen her, dass bei Bauarbeiten für das Wohnprojekt "Kieselsteine" an der Neckarsteinacher Straße 12 in Kleingemünd – also der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße B37/B45 – der städtische Abwasserkanal massiv beschädigt wurde. Noch immer ist dieses Problem nicht gelöst, sondern hat ein juristisches Nachspiel. In diesem Jahr nun soll der Kanal endlich saniert werden. Der Gemeinderat hat entsprechenden Planungen in öffentlicher Sitzung geschlossen zugestimmt.

"Das Ganze beschäftigt uns immer noch", meinte Bürgermeister Frank Volk und Benjamin Rees von der Stadtverwaltung berichtete, dass das damals errichtete "Provisorium inzwischen provisorisch abgedichtet" worden sei. Die Vorbereitungen für die Generalsanierung im nächsten Jahr würden laufen, weshalb die Verwaltung um rund 200.000 Euro im Haushalt bitte.

Petra Groesser (Grüne) betonte, dass das Geld nur "vorgestreckt" werde und Bürgermeister Volk unterstrich: "Wir werden uns das auf dem Klageweg wieder holen – das Ganze war nicht unsere Schuld." Auch im Sinne der neuen Hauseigentümer solle die Angelegenheit schnell erledigt werden. Auf Nachfrage von Marco La Licata (Linke) nach einem "Insolvenzrisiko beim Anspruchsgegner" antwortete Volk: "Ein solches Risiko besteht grundsätzlich immer – ist aber hier nicht absehbar."

Der öffentliche Mischwasserkanal war auf einer Länge von rund 14 Metern mehrmals durch das Einbringen von Eisenträgern des Baugrubenverbaus zur Bundesstraße hin durchstoßen worden, so die Stadt. Dadurch sei der Kanal undicht geworden und habe mit einem abzweigenden Provisorium auf dem privaten Grundstück versehen werden müssen. Das diesbezügliche Beweissicherungsverfahren sei nun abgeschlossen.

"Aufgrund des eindeutigen Ergebnisses geht die Verwaltung von hohen Erfolgschancen bei der anschließenden Rückforderung vom Bauträger aus", heißt es. Das Provisorium habe mittlerweile deutliche Schäden aufgewiesen, die im Oktober abgedichtet wurden. Es sei unabdingbar, den zerstörten Kanal vollständig zu sanieren. Das "Provisorium wurde weder fachgerecht verlegt noch entspricht es gültigen Vorschriften."

Erste Entwurfsplanungen würden vorliegen. Ziel sei es, nach der Haushaltsfreigabe die öffentliche Ausschreibung durchzuführen und mit der Maßnahme im dritten Quartal 2024 zu beginnen. Es sei absehbar, dass es währenddessen im Bereich des Baufeldes "zu öffentlich bemerkbaren Einschränkungen des Verkehrsflusses kommen wird", heißt es. Daher werde eine "Ausführung während der Sommerferien angestrebt". Für die Sanierung sei im Haushaltsentwurf ein Betrag von 200.000 Euro bereits berücksichtigt worden.