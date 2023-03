Auf die gefühlvolle musikalische Einlage folgte "etwas härtere Kost", so Petra Fuhry, die gemeinsam mit Mostafa Nazari das 2016 entstandene Gedicht "In Teheran ist es Nacht geworden" las. Der junge Afghane, dessen "lange Geschichte" der Abschiebung vielfach durch die ...

Der Verein Int.Akt ließ hingegen Gesang sprechen. Wunderschön, was die vier jungen Ukrainerinnen Yuliia, Daryna, Uljana und Nastia in ihrer Muttersprache und mit Klavierbegleitung darboten. "Wir freuen uns, dass wir Teil des Programms sein dürfen", sagte die 16-jährige Yuliia, bevor das Quartett diverse Volkslieder anstimmte und mit reichlich Applaus bedankt wurde.

Altbürgermeister Rainer Ziegler, seit Langem aktiv im Vereinsvorstand, berichtete in seinem lebendigen Vortrag über die Anfänge der seit 40 Jahren bestehenden Partnerschaft sowie über Projekte und Ziele. "Denken Sie nicht an Geld", betonte Ziegler angesichts des Stichworts "Reichtum", der in Burkina Faso vor allem Bildung bedeutet. 23 Schulen hat der Verein in den letzten vier Jahrzehnten finanziert.

Die Amnesty-Gruppe Ladenburg-Schriesheim bot Lesungen an, in denen die freischaffende Künstlerin Eva Martin-Schneider, Projektleiterin der IG Kultur und Literatur in Heddesheim, Texte vortrug, verfasst von Menschen, denen die Menschenrechte verwehrt werden. Darüber hinaus informierte die Gruppe an einem Stand über ihre Arbeit, ebenso wie Mitglieder des Garango-Vereins.

Die Aktion an sich bezeichnete Bibliotheksleiterin Petra Göhring als "tolle Idee". Das ganze Team hatte im Vorfeld Brainstorming zur Umsetzung des festgelegten Mottos betrieben und Gedanken schweifen lassen zu "Grenzenlos!". Was lag da näher, als Menschen einzuladen, die sich über Grenzen hinweg engagieren? Und damit zugleich Neubürgern, die sich einbringen möchten, zu zeigen, wo sie sich einklinken können.

Ladenburg. (skb) Bunte Lampions und Kerzen schmückten den Eingangsbereich zur Bibliothek – ein Vorgeschmack auf Lesungen, Vorträge, Kulinarisches und geselliges Zusammensein, und das sogar bis Mitternacht. Die erste Nacht der Bibliotheken in Baden-Württemberg, zu deren 125 Teilnehmern auch die Ladenburger Einrichtung zählte, war gut besucht.

"Diese Talente verdienen wirklich einen Raum zum Üben", fand Int.Akt-Vorsitzende Sabine Weil, denn der fehle, seit das Evangelische Gemeindehaus aufgrund der defekten Heizung geschlossen wurde. Wer also zeitweise Platz und Klavier zur Verfügung stellen möchte, kann sich gerne beim Verein melden.

Auf die gefühlvolle musikalische Einlage folgte "etwas härtere Kost", so Petra Fuhry, die gemeinsam mit Mostafa Nazari das 2016 entstandene Gedicht "In Teheran ist es Nacht geworden" las. Der junge Afghane, dessen "lange Geschichte" der Abschiebung vielfach durch die Presse ging, ist seit einem knappen Jahr wieder hier, absolviert derzeit seine Zusatzausbildung zum Rohrleitungsbauer und dankte "allen, die mir geholfen haben".

"Hilfe" ist auch das Ziel des türkisch-islamischen Kulturvereins, der ein Buffet vorbereitet hatte, dessen Erlös den Erdbebenopfern zugutekommen soll, die jetzt auch noch mit den Folgen einer Flut zu kämpfen haben, so Frauenvorstand Meryem Carci. "Es schmeckt wunderbar", schwärmte Ingrid Wagner, und auch Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder (CDU) sowie Bürgermeister Stefan Schmutz genossen Willkommensgetränke.

Felder wurde von Petra Göhring als "Glücksfee" begrüßt, denn sie hatte Ladenburg als einen der sechs Austragungsorte für eine durch "Neustart Kultur" finanzierte Lesung gezogen.

Die Schauspielerin und Sachhörbuch-Autorin Maja Nielsen fesselte als wahre Lese- und Erzählkünstlerin ihre rund 30 Zuhörer sämtlicher Altersklassen zu fortgeschrittener Stunde mühelos. "Spannend wie ein Roman, informativ wie ein Sachbuch", ist der Anspruch, den sie durch Austausch mit Wissenschaftlern, Zeitzeugen und Schatzgräbern umsetzt.

Bibliothekschefin Göhring war zufrieden mit der Resonanz. "Mittags war es noch auffallend still und ruhig", doch am frühen Abend füllte sich das Haus. Die vorbereiteten Rallyes – mit Kuscheltier-Suche für die Jüngeren und Blumenmotiven für Erwachsene – waren gefragt, und auch Heike Pfisterer, Vizevorsitzende im Förderverein der Einrichtung, konnte sich über mangelnden Besuch des Bücherflohmarkts, bei dem in der Aktionsnacht noch einmal Rabatte gewährt wurden, nicht beklagen.