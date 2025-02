Von Axel Sturm

Ladenburg. In Ladenburg gibt es mit dem Lobdengau-Museum und dem Automuseum Dr. Carl Benz zwei Museen, die auf großes Publikumsinteresse stoßen. Es gibt im ehemaligen Wohnhaus der Familie Benz am Dr.-Carl-Benz-Platz im Kellergeschoss aber auch ein kleines Museum, das an das Wirken des Autoerfinders in der Stadt erinnert. Zwei Jahre war dieses kleine, aber