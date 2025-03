Wiesloch/Stuttgart. (tt) In Wiesloch wurde am letzten Freitag ein 29 Jahre alter Mann festgenommen, dem unter anderem zwei Taten des sexuellen Missbrauchs von Kindern vorgeworfen werden. Das teilten das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart mit.

Ob es sich bei dem Mann um einen Wieslocher handelt, oder ob er nur in der Weinstadt festgenommen wurde, dazu wollte eine