"Gerade im energetischen Bereich haben wir jede Menge Beratungsbedarf", sagt Rutz und verweist zum Beispiel auf die Möglichkeiten der Nutzung von Abwärme. Was die Ausgestaltung der Räumlichkeiten angeht, setze man auf das eigene Know-how. Schließlich kenne man die eigenen Produkte am besten und wisse, welche Produktionsschritte dafür nötig seien.

"Grundsätzlich brauchen wir aber so schnell wie möglich eine neue Produktion", betont der Seniorchef. Allerdings benötige ein Genehmigungsverfahren für einen solchen Neubau auch immer eine gewisse Zeit. Deshalb stecke man im Moment viel Arbeit und Kraft in die Zukunftsplanung: "Alles, was wir zu einem schnellen Neubeginn beitragen können, wollen wir so schnell wie möglich erledigen", sagt Rutz. Drei Tage pro Woche sei man deshalb mit der Planung für die neue Produktionsstätte beschäftigt und habe sich auch externe Beratungskompetenz dazu geholt.

"Unser Plan ist, die Backstube in der Altrottstraße schnell wieder aufzubauen", berichtet Eugen Rutz im Gespräch mit der RNZ. So könne sich die Familie vorstellen, auch größer zu bauen als bisher. Allerdings fehle derzeit zuverlässiges Zahlenmaterial für eine Varianten-Entscheidung: "Wir versuchen gerade, eine Gesamtsumme für einen Neubau zu ermitteln", so Rutz. Doch vor dem Hintergrund der hohen Baukosten und der Preissteigerungen im Maschinenbereich sei dies kein leichtes Unterfangen.

Walldorf. Am Freitag hat der Abbruch der Brandruine der Bäckerei Rutz in der Altrottstraße in Walldorf begonnen. In der Produktionsstätte der Bäckerei war es aus ungeklärten Gründen am ersten Weihnachtsfeiertag zu einem Großbrand gekommen , bei der die Backstube vollständig zerstört wurde und ein Millionenschaden entstanden ist.

Von Timo Teufert

Rund sechs Wochen sollen die Abrissarbeiten dauern. Parallel dazu wird die Familie Rutz die Backstube der Bäckerei Dussinger in Meckesheim übernehmen und renovieren. Deren Eigentümer Andreas und Margarete Dussinger hatten aus privaten Gründen den Betrieb zum 25. Februar eingestellt.

"Wir führen wegen Maschinen, die wir für die Produktion brauchen, viele Gespräche mit Lieferanten", berichtet Rutz. Doch die verliefen zäh: "Jede kleine Entscheidung braucht viel Zeit." Auch, weil die Beschaffungssituation schwierig sei: "Ich bin über die horrenden Preissteigerungen erschrocken." Doch das Team kniet sich voll rein.

Ein Grund, warum die Familie so aufs Tempo drückt, ist auch die Versicherung: Mit ihr waren vertraglich gewisse Höchstgrenzen für die Verlustübernahme vereinbart. "Wir sind extrem bemüht, auf der Umsatzseite nach vorne zu kommen", betont der Seniorchef. Deshalb versuche man auch, die wichtigsten Artikel wieder ins Sortiment zu holen.

Seit Freitag ist beispielsweise das Schoko-Croissant wieder im Angebot, davor kamen Sonnkorn-Dinkel-Brot und Dinkel-Ruchbrot dazu. "Auch unsere Knusper-Brötchen sind wieder im Angebot", freut sich Eugen Rutz. Bittet die Kunden aber gleichzeitig um Verständnis, dass es bei den Brötchen noch kleine Abweichungen zur Zeit vor dem Brand geben kann. "Sie sind aber sehr, sehr ähnlich", unterstreicht der Bäckermeister.

"Ein wichtiger Punkt, welche Produkte wieder ins Sortiment kommen, ist für uns immer die Machbarkeit", erläutert er die Hintergründe dafür, was wieder gebacken wird und was nicht. Man müsse immer schauen, was die Ausstattung der Backstuben zulasse. Derzeit arbeiten 14 Mitarbeiter bei befreundeten Bäckereien im Schwäbischen, um dort nach den Rutz-Rezepten zu backen. Die Logistik, die Produkte dann zum Kommissionieren für die Filialen nach Walldorf zu bekommen, sei eine Herausforderung, laufe aber mittlerweile sehr stabil.

Ab Montag beginnen zudem die Renovierungsarbeiten in der ehemaligen Backstube der Familie Dussinger in Meckesheim. Dort sollen neue Geräte wie Ofen und Teigmaschine installiert werden. "Wir wollen mit der Produktion in der letzten März-Woche beginnen", berichtet Rutz vom selbst gesteckten Ziel.

Allerdings sei die Fläche mit 300 Quadratmetern viel, viel zu klein. "Wir werden dort mit fünf bis sechs eignen Artikeln starten und die Anzahl nach und nach steigern." Durch diese Möglichkeit könne man entweder im Schwäbischen weitere Brot-Sorten produzieren oder auf die Belieferung durch einen Kollegen verzichten. Die Bäckerei kauft von drei Kollegen Produkte zu.

Der Brand, der die Produktionshalle vollkommen zerstörte, wurde am 25. Dezember um kurz vor 18 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Halle schon im Vollbrand. Insgesamt 280 Einsatzkräfte waren – teilweise mit Spezialgerät – bis zum Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages mit den Löscharbeiten beschäftigt. Weil die Zerstörungen zu massiv waren, konnten die Brandermittler der Polizei keine Brandursache mehr ermitteln. Bereits am Dienstag nach dem Brand konnte Rutz seine 24 Filialen mit einem Notsortiment von befreundeten Bäckern wieder öffnen.