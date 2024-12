Von Timo Teufert

Walldorf. Seit Anfang Oktober lief der Umzug in das neue Produktionsgebäude am alten Standort: Seit Montag ist die Bäckerei Rutz in der Altrottstraße in Walldorf mit Verwaltung, Backstube und Filiale wieder komplett.

Am ersten Weihnachtsfeiertag 2022 war es in der Produktion der Bäckerei zu einem Großbrand gekommen, der fast das komplette Gebäude