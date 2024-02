Mühlhausen. (RNZ) Seit 19 Jahren sind die beiden inzwischen 83-jährigen Freunde Alex Kretz und Rudi Kramer auf Pilgerwegen in ganz Europa unterwegs und haben dabei gelernt, die Welt Schritt für Schritt zu erobern. Ihre Pilgerwege führten durch Spanien, Frankreich, Österreich, Deutschland, Italien, Südtirol, Mallorca.

Im vergangenen Jahr waren sie auf dem Schweizer Jakobsweg von Konstanz am Bodensee nach Interlaken am Thuner See unterwegs, an den Fuß von Eiger, Mönch und Jungfrau. Auf Einladung der Kolpingsfamilie präsentierten sie bei zwei Vorträgen in der voll besetzten Bernhardushalle ihre Eindrücke auf dem Pilgerweg, der "viel Zeit zum Nachdenken, Genießen und Erleben" biete.

Den Pilgersegen holen sich die drei – sie werden seit einigen Jahren von ihrem französischen Freund Norbert begleitet – bei einem guten Bekannten, dem aus Mühlhausen stammenden Pater Friedrich Kretz, der als Seelsorger direkt am Konstanzer Münster im "Haus der Stille und des Gebets" wirkt.

Ausgangspunkt für die Pilgerreise ins Berner Oberland ist das Münster. Staunend stehen die beiden vor einem Schild auf dem Münsterplatz: Santiago de Compostela 2340 km. "Dankbarkeit erfüllt uns, dass wir diese ganze Strecke im Laufe der Jahre Schritt für Schritt zurücklegen durften," so Alex Kretz und Rudi Kramer. Dazu kamen weitere 3000 Kilometer auf anderen Pilgerwegen.

Zunächst ist man auf dem mittelalterlichen "Schabenweg" durch den Kanton Thurgau, das Züricher Oberland an den Zürichsee und von dort über den Etzelpass nach Maria Einsiedeln unterwegs. Man wandert abseits des Verkehrs vorbei an Wiesen und Feldern, durch schattige Wälder und an kleineren Bächen entlang zum Zürichsee, den man auf einem Holzsteg überquert. Auf einem alten Wallfahrerweg gelangt man über den Etzelpass nach Einsiedeln. Einzige Herausforderung ist kurz hinter dem Kloster Fischingen der Aufstieg auf das 1200 Meter hohe Hörnli.

Der weitere Weg, der durch die liebliche Landschaft der Voralpen geprägt ist, führt in ständigem Auf und Ab durch eine hügelige Landschaft, überquert einige Pässe, darunter das Haggenegg, mit 1414 Metern der höchste Punkt des Jakobswegs nördlich der Pyrenäen.

Neben den Bergen dominieren einige große Seen, Zürichsee, Vierwaldstätter See, Sarner-, Brienzer- und Thunersee. Unterwegs besuchen die Pilger auch Zeugen der mittelalterlichen Pilgerschaft, so die Meinradkapelle auf dem Etzelpass, das Kloster Maria Einsiedeln und in einer tiefen Schlucht die Kapellen des Bruder Klaus von der Flüe. Die Pilgerreise endet mit einem unvergesslichen Blick auf das Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau.

Ganz im Sinne der Pilgerschaft beschränkt man sich auf das einfache Leben, erlebt unterwegs eine herzliche Gastfreundschaft, übernachtet in Schlafsälen mit einfachen Doppelstockbetten und versorgt sich zum großen Teil selbst.

Wichtig sei es, so erklären die beiden Pilger, langsam einen Wechsel vom Alltag in das Pilgerdasein zu vollziehen: Die Erfahrung zeige, dass es einige Tage dauert, bis man von zu Hause loslassen kann, um im Hier und Heute zu leben. "Plötzlich haben wir dann alle Zeit der Welt, um uns an der Natur zu erfreuen, die Landschaft, die Kunst und Kultur zu genießen."

Unterwegs sei es wichtig, die "Überholspur" zu verlassen und die Augen offenzuhalten für den Reichtum der Natur. Eingebettet in den Bildervortrag der Reise gibt es besinnliche Impulse: zum Aufbrechen und Loslassen, zur Natur, zu Wasser, Stille, Berge, Wiesen, Gastfreundschaft.

Schließlich mündete der reich bebilderte Vortrag in einer "wichtigen Botschaft und Erkenntnis", welche die vielen Jakobswege in den beiden Pilgern hinterlassen haben: "Es ist ein mahnender Aufruf, die Schöpfung zu bewahren. Der einseitige Blick auf Wachstum und Fortschritt zerstört unsere Welt." Der Mensch müsse endlich diese Einseitigkeit ersetzen durch eine Ehrfurcht vor der Welt als Gottes Schöpfung, "als gemeinsames Lebenshaus für alle, für Mensch und Natur."

Notwendig sei dafür ein neuer Lebensstil, der nicht nur das eigene Ich im Auge habe, sondern den Schutz der Erde als Lebensraum für alle. Die Menschheit müsse sich ganz schnell "von dem neuzeitlichen Weltmodell verabschieden, das die Welt als Nutzbringer für den menschlichen Wohlstand" behandele.

"Wir sind nicht Herren, sondern Diener der Schöpfung Gottes, der uns die Welt als Geschenk in einem dreifachen Sinn übergeben hat: Als Vor-Gabe, als Leih-Gabe und als Auf-gabe", so die beiden Referenten. Der Erlös der beiden Abende geht an das Hilfswerk "Lieben und teilen", mit dem die Pilgernden zwei Schulen im Hochland von Madagaskar und ein Krankenhaus am Indischen Ozean mit betreiben.