Edingen-Neckarhausen / Mühlhausen. (pm/RNZ) Der Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises hat in seiner Sitzung am 22. Juli in Edingen-Neckarhausen einen personellen Wechsel vollzogen: Dr. Oliver Nürnberg (Bündnis 90/Die Grünen) aus Mühlhausen rückt für Gabriele Weyerhäuser nach, die das Gremium auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen verlässt.

Der Kreistag stimmte dem Antrag einstimmig zu. Landrat Stefan Dallinger dankte Gabriele Weyerhäuser für ihr Engagement und verpflichtete im Anschluss ihren Nachfolger.

Dr. Nürnberg ist im Kreistag kein Unbekannter: Er gehörte dem Gremium bereits von 2019 bis 2024 für eine Wahlperiode an. Mit diesem Wechsel wurde auch die Neubesetzung verschiedener Gremien beschlossen – ebenfalls einstimmig.