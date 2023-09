Mühlhausen. (RNZ) Herrliche Landschaften, spektakuläre Shows, eine große Feier, die Begegnung mit liebenswerten Menschen und das Wiedersehen mit alten Freunden: Eine Gruppe aus Mühlhausen um Bürgermeister Jens Spanberger hat St. Etienne de Montluc in Frankreich besucht und ließ die Gemeindepartnerschaft wiederaufleben. Sie konnte sich schon gleich nach dem Aussteigen aus dem Bus, nach rund 1000 Kilometern Fahrt, über ein herzliches Willkommen freuen.

Nach einem Willkommensständchen ("Ein Freund, ein guter Freund ...") und einem Empfang pflanzten die Bürgermeister der beiden Gemeinden sowie die Vorsitzenden einiger Vereine als Zeichen der Verbundenheit einen "Baum der Freundschaft".

Salzwiesen waren das Ziel des ersten Ausflugs. Von St. Etienne aus, in der Nähe von Nantes an der Loire gelegen, folgte die Gruppe dem großen Fluss zur Atlantikküste. Bei der Führung erfuhren die Teilnehmenden, wie dort das Meersalz in den "Wiesen" gewonnen und zudem Austern gezüchtet werden. Ein abwechslungsreiches Picknick am Strand von Kercabellec schloss sich an.

Für die Jugendlichen war ein Spielenachmittag geplant und die Erwachsenen konnten eine Führung durch die Brauerei "Tripple Bund" unternehmen. Dann stand noch eine Besichtigung eines Künstlerateliers auf dem Programm. Mühlhausen darf sich auf ein eigens gefertigtes, passendes Kunstwerk zum Zeichen der Gemeinsamkeit freuen, das in wenigen Wochen eintreffen soll.

Am Freitag besichtigten die Reisenden das alte Städtchen Vannes. Unterwegs stiegen die Jugendlichen am Freizeitpark "Celt’Aventure" in Sarzeau aus, wo sie einen actionreichen Nachmittag mit den französischen Jugendlichen verbrachten. Am nahe gelegenen Strand genoss man gemeinsam den Sonnenuntergang und einige Mutige, denen das Wasser nicht zu kalt war, sprangen in die Fluten.

Ein Tag stand der Mühlhausener Gruppe zur freien Verfügung, man lernte die Gastfamilien näher kennen, ruhte sich aus oder traf sich im Hof des Rathauses zu einem "Glas der Freundschaft".

Höhepunkt der Frankreichreise war die Feier zum 30-jährigen Bestehen der Gemeindepartnerschaft im "Espace de Montluc", der Mehrzweckhalle. Nach Reden der Bürgermeister beider Gemeinden sowie der beiden Vorsitzenden der Partnerschaftsvereine erhielten die Gäste aus Mühlhausen einen Blick auf das versprochene Kunstwerk.

Danach überraschten die Gastgeber ihre Freunde aus Mühlhausen mit einem magischen und spektakulären Abend. Zauberer und Akrobaten boten eine atemberaubende Show. Danach rückten alle gemeinsam Tische und Stühle beiseite, um bis weit nach Mitternacht zu tanzen.

Der "Strand der Goldminen", französisch "plage d’or", hat seinen Namen von den Felsen, die in der Sonne orangegolden glänzen. Auch hier nutzten viele die Gelegenheit, im Meer zu baden und den Tag bei guten Gesprächen und Spielen zu genießen. Der Abschied fiel nicht leicht, ein herzliches Dankeschön galt den französischen Freunden und die Vorfreude auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr dann in Mühlhausen ist groß.