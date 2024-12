Von Stefan Lautenschläger

Meckesheim. Die vorweihnachtlich geschmückte Ortsmitte verwandelte sich wieder in einen festlichen Treffpunkt: Der Meckesheimer Adventsmarkt lockte trotz Kälte und Dunkelheit zahlreiche Besucher in die Friedrichstraße und rund um das Rathaus. Schon am frühen Abend war der Platz brechend voll. Während Kinder ausgelassen spielten, genossen die Erwachsenen ihren Glühwein oder Punsch an den Stehtischen.

Der Adventsmarkt wurde um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche eingeläutet, bevor um 18 Uhr das Blasorchester des Musikvereins Meckesheim die offizielle Eröffnung musikalisch untermalte. Im Anschluss begeisterten der Schulchor der Karl-Bühler-Schule und ein Besuch des Nikolauses, organisiert vom Kerweverein, besonders die kleinen Gäste. Der Abend endete mit Christmas-Rock der Musikschule Neckargemünd, der für mitreißende Stimmung sorgte.

Vom Lichterglanz in der Friedrichstraße und rund ums Rathaus ließen sich die Adventsmarkt-Besucher gerne verzaubern. Foto: Lautenschläger

Die Vielfalt des Adventsmarkts beeindruckte auch in diesem Jahr: Mehrere Hütten und Stände säumten den Fußweg und luden mit vorweihnachtlichen Angeboten, handgefertigten Produkten und kulinarischen Köstlichkeiten zum Bummeln ein.

Zu den Höhepunkten zählten der heiße Apfelwein mit Schuss, ebenso wie der Kammbraten des FC Germania, die Rösti-Ecken des evangelischen Kindergartens oder die exotischen Tees und Gewürze des sri-lankischen Teehauses. Am Stand des Meckser Kerwevereins gab es Feuerwurst und Champignons, während das Jugendrotkreuz mit Crêpes und Chili con Carne lockte.

Eine besondere Attraktion war die Feuerstelle neben dem Stand der Kinder- und Jugendfeuerwehr, wo Essen gebraten wurde. Rund um die Flammen sammelten sich Besucher, um sich aufzuwärmen und gemeinsam die festliche Atmosphäre zu genießen. Musikalisch sorgte die Jugendband Jam ab 19 Uhr mit Klassikern wie "Winter Wonderland" für Unterhaltung, während kleine Kinder vor der Bühne tanzten und sich die Herzen der Gäste eroberten.

Der Adventsmarkt endete mit einem vom evangelischen Posaunenchor intonierten feierlichen Schlusspunkt. Es waren stimmungsvolle Momente, die den Besuchern viel Freude und vorweihnachtliche Besinnlichkeit beschert haben.