Von Anja Hammer

Wiesloch. Eine Stunde Zeit hatten sie. Mehr nicht. 60 Minuten, um ihre Habseligkeiten zu packen. Dann ging es los. Das Ziel: unbekannt. 85 Jahre später ist das Ziel wohl bekannt: Gurs.

In das Lager in Südfrankreich wurden am 22. Oktober 1940 alle Juden aus Baden und Rheinpfalz abgeschoben. Auch zahlreiche Juden aus Wiesloch traf dieses Schicksal. Die RNZ hat die