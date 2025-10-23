Vor 85 Jahren wurden die Wieslocher Juden nach Gurs deportiert
Am 22. Oktober 1940 wurden auch die noch in Wiesloch lebenden Juden von den Plänen der Nazis überrascht. Für die meisten endete die Reise in das südfranzösische Internierungslager mit dem Tod.
Von Anja Hammer
Wiesloch. Eine Stunde Zeit hatten sie. Mehr nicht. 60 Minuten, um ihre Habseligkeiten zu packen. Dann ging es los. Das Ziel: unbekannt. 85 Jahre später ist das Ziel wohl bekannt: Gurs.
In das Lager in Südfrankreich wurden am 22. Oktober 1940 alle Juden aus Baden und Rheinpfalz abgeschoben. Auch zahlreiche Juden aus Wiesloch traf dieses Schicksal. Die RNZ hat die