Von Philipp Weber

Weinheim/Mannheim. In einigen Ländern Asiens sowie Süd- und Mittelamerikas wäre es vermutlich gar nicht so einfach, eine Frau wie Sadina Dudic in einem Café in der Stadt zu interviewen: Schönheitswettbewerbe haben dort einen völlig anderen Stellenwert als in Deutschland. Sie werden von Millionen Zuschauern verfolgt und gelten als Eintrittskarte ins